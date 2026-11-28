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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« Où sont nos fils disparus en mer ? » : Horizon Sans Frontières lance un cri du cœur

Face au silence entourant le sort de nombreux candidats à l’émigration irrégulière portés disparus en mer, l'organisation Horizon Sans Frontières lance un cri du cœur. Il appelle les États africains, l’Espagne et les organisations humanitaires à intensifier les recherches et à accompagner les familles plongées dans l’incertitude.

Boubacar Sèye décrit le calvaire des familles qui, des jours, des semaines, voire des mois après le départ de leurs proches vers les îles Canaries, restent sans nouvelles. Des mères suspendues à leur téléphone, des pères contraints de contenir leur douleur, des épouses dans l’incertitude et des enfants qui attendent le retour de leur papa.

« Il y a des mères qui s’endorment avec leur téléphone serré dans la main, le regard rivé sur l’écran », écrit-il, évoquant l’attente interminable d’un appel qui pourrait mettre fin à l’angoisse.

Pour le président d’Horizon Sans Frontières, ces disparitions ne constituent pas uniquement un drame familial. Elles représentent une blessure faite à toute la nation.

Yoff, Yenne, Lompoul : des familles dans l’angoisse

Boubacar Sèye revient notamment sur plusieurs départs et naufrages survenus en novembre. Il rappelle qu'entre le 9 et le 10 novembre 2026, une pirogue avait quitté Yoff avec environ 175 personnes à bord, originaires notamment de Yoff, Ngor, Ouakam et Cambérène, en direction de l’Espagne. Quelques jours plus tard, ajoute-t-il, dans la nuit du 17 au 18 novembre, une autre embarcation a chaviré au large de Yenne Todd. Il souligne qu'au 22 novembre, treize corps avaient été retrouvés.

Derrière ces événements, le défenseur des migrants évoque des familles confrontées à une double souffrance : celle de la perte potentielle d’un proche et celle de l’absence de certitude sur son sort.

« Perdre un enfant est une épreuve terrible. Ne pas savoir si on l’a perdu en est une autre, sans fin », souligne-t-il. Cette situation, explique-t-il, empêche les proches de faire leur deuil, faute de corps, de tombe ou même d’informations fiables.

Des mesures pour retrouver les disparus et soutenir les familles

Face à cette situation, Boubacar Sèye formule une série de recommandations à l’endroit des États africains, des autorités espagnoles et des organisations internationales et humanitaires. Il plaide notamment pour le déclenchement rapide d’alertes régionales dès qu’une embarcation est signalée sans nouvelles, la mise en place d’une cellule permanente dédiée aux disparus en mer et la création d’un registre national recensant les personnes portées disparues.

Il demande également l’identification des corps non identifiés grâce aux prélèvements ADN, une meilleure coordination entre les pays, une information régulière des familles, ainsi qu’un accompagnement psychologique et social des proches.

Le président d’Horizon Sans Frontières insiste aussi sur la nécessité de protéger les familles qui signalent les disparitions et de poursuivre les réseaux de passeurs responsables de départs clandestins mettant en danger la vie des migrants.

« Aucun rêve ne vaut votre vie »

Dans un message directement adressé à la jeunesse, Boubacar Sèye appelle à mesurer les risques de l’émigration irrégulière. « Les photos de ceux qui sont arrivés circulent. Ceux qui ne sont jamais arrivés n’envoient pas de photos », avertit-il, invitant les candidats au départ à penser aux familles qui resteront dans l’attente.

Mais pour lui, la sensibilisation ne saurait suffire. Il appelle les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et le secteur privé à proposer de véritables alternatives : formations débouchant sur des emplois, financements accessibles aux jeunes entrepreneurs, relance de la pêche artisanale, préservation des ressources et information sur les voies légales de migration.

Boubacar Sèye propose par ailleurs l’instauration d’une journée nationale dédiée à la mémoire des disparus en mer, afin de rendre hommage aux victimes, soutenir leurs familles et évaluer les engagements pris par les autorités.

« Nous voulons retrouver ceux qui peuvent encore l’être. Identifier ceux qui ne reviendront pas. Et que plus aucune mère ne reste seule face au silence », conclut-il.

Un appel qui résume l’urgence de la situation : derrière chaque pirogue disparue, des vies brisées et des familles toujours en quête de vérité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Horizon Sans Frontières appelle les États africains, l’Espagne et les organisations humanitaires à intensifier les recherches des migrants disparus en mer et à accompagner les familles. - Boubacar Sèye cite un départ d’environ 175 personnes de Yoff entre le 9 et le 10 novembre 2026 et un chavirement au large de Yenne Todd dans la nuit du 17 au 18 novembre, avec treize corps retrouvés au 22 novembre. - L’organisation demande notamment des alertes régionales rapides, une cellule permanente dédiée aux disparus en mer, un registre national et l’identification des corps non identifiés par prélèvements ADN.