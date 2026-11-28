Infrastructures

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Bignona: les travailleurs de G-SAND réclament la levée de la suspension des activités de l'entreprise

Le collectif des travailleurs de G-SAND SARL interpelle directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour obtenir la reprise des activités de l'entreprise, suspendues depuis trois mois par le ministère en charge des Mines. Face à la presse ce samedi 28 novembre 2026, le collectif, à travers son porte-parole Souleymane Alpha Diatta, dénonce une décision dont il dit ne pas comprendre les motivations et qui plonge des centaines de travailleurs et leurs familles dans une situation de précarité.

Selon Souleymane Alpha Diatta, l'entreprise aurait satisfait à toutes les exigences administratives, environnementales et sociales prévues par le Code minier et le Code de l'environnement. Le collectif met aussi en avant les opérations de réhabilitation des premières superficies exploitées, suivies de leur mise en culture rizicole, pour défendre la conformité environnementale du projet.

Au-delà de la suspension des activités, les travailleurs alertent sur les conséquences économiques et sociales de cette situation. Ils évoquent des pertes de revenus, des difficultés à payer les frais de scolarité des enfants, des constructions abandonnées ainsi que des engagements bancaires devenus difficiles à honorer.

Malgré les démarches entreprises auprès du ministre des Mines, notamment le déplacement d'une délégation des villages à Diamniadio et une mission de responsables du ministère sur le terrain, la suspension reste maintenue, déplorent-ils.

Le collectif dénonce également des initiatives de personnes qu'il présente comme étrangères à la communauté et qui prétendraient parler au nom des populations auprès des autorités. Il affirme que ces dernières n'ont mandaté personne pour les représenter dans ce dossier.

Face à cette situation, les travailleurs lancent un appel pressant au chef de l'État pour une intervention personnelle en faveur de la reprise des activités de G-SAND. Ils disent ne réclamer ni assistance financière ni faveur particulière, mais simplement la possibilité de retrouver leurs emplois et de subvenir dignement aux besoins de leurs familles.

Le collectif réaffirme enfin sa détermination à défendre les emplois et l'avenir économique du Fogny Diabang, tout en assurant vouloir poursuivre son combat dans le calme et le respect des institutions de la République.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le collectif des travailleurs de G-SAND SARL demande au président Bassirou Diomaye Faye la reprise des activités de l'entreprise, suspendues depuis trois mois par le ministère en charge des Mines. - Selon son porte-parole Souleymane Alpha Diatta, l'entreprise aurait satisfait à toutes les exigences du Code minier et du Code de l'environnement, et le collectif dénonce des pertes de revenus et des difficultés financières pour les travailleurs. - Malgré des démarches auprès du ministre des Mines, la suspension reste maintenue, et les travailleurs réclament une intervention personnelle du chef de l'État sans demander d'assistance financière ni de faveur particulière.