Infrastructures

Auteur: Seneweb-News

Le PUMA construit six nouvelles salles de classe à Pata ( Kolda) pour renforcer les infrastructures scolaires

Le Collège d’enseignement moyen (CEM) de Pata, dans le département de Médina Yoro Foula, dispose désormais de six nouvelles salles de classe. L’infrastructure, réceptionnée ce vendredi 27 novembre 2026, a été réalisée grâce au financement de l’État du Sénégal, à travers le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

Cette réalisation vient mettre fin aux difficultés liées aux abris provisoires et offrir aux élèves un cadre d’apprentissage plus adapté.

Lors de la cérémonie de réception, la Coordonnatrice nationale du PUMA, Dr Ndèye Marième Samb, a réaffirmé l’engagement du programme à améliorer les conditions d’accès aux services sociaux de base dans les zones frontalières.

Les autorités locales et l’administration scolaire ont salué cette réalisation qui contribuera à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage, dans un contexte de croissance des effectifs scolaires.

À travers cet investissement, le PUMA poursuit son engagement en faveur de l’équité territoriale et de l’amélioration de l’offre éducative dans les zones frontalières.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le CEM de Pata, dans le département de Médina Yoro Foula, a réceptionné six nouvelles salles de classe le vendredi 27 novembre 2026. - L'infrastructure a été financée par l'État du Sénégal à travers le PUMA et met fin aux difficultés liées aux abris provisoires. - La Coordonnatrice nationale du PUMA, Dr Ndèye Marième Samb, a réaffirmé l'engagement du programme à améliorer l'accès aux services sociaux de base dans les zones frontalières.