Infrastructures

Auteur: Seneweb-Com

Plan Diomaye pour la Casamance : Le PUMA en tournée du 23 au 28 novembre pour inaugurer des infrastructures scolaires et sanitaires

La mise en œuvre opérationnelle du Plan Diomaye pour la Casamance franchit une nouvelle étape décisive. Du lundi 23 au samedi 28 novembre 2026, le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) organise une tournée d’inauguration et de visites d’infrastructures dans les trois régions de la Casamance naturelle, à savoir Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

Cette mission de terrain permettra de livrer officiellement et d'évaluer plusieurs réalisations majeures dans les secteurs névralgiques de l'éducation et de la santé, destinées à améliorer durablement le quotidien et l'accès aux services sociaux de base des populations locales. À travers ces investissements structurants déployés dans le cadre du Plan Diomaye, le PUMA entend matérialiser son engagement constant en faveur de la promotion de l'équité sociale et territoriale, particulièrement dans les zones frontalières et enclavées du sud du Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le PUMA organise une tournée du 23 au 28 novembre 2026 dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. - Cette tournée vise à inaugurer et évaluer des infrastructures dans les secteurs de l'éducation et de la santé. - Ces réalisations s'inscrivent dans le Plan Diomaye pour la Casamance.