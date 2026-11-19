Plan Diomaye pour la Casamance : Le PUMA en tournée du 23 au 28 novembre pour inaugurer des infrastructures scolaires et sanitaires
La mise en œuvre opérationnelle du Plan Diomaye pour la Casamance franchit une nouvelle étape décisive. Du lundi 23 au samedi 28 novembre 2026, le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) organise une tournée d’inauguration et de visites d’infrastructures dans les trois régions de la Casamance naturelle, à savoir Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.
Cette mission de terrain permettra de livrer officiellement et d'évaluer plusieurs réalisations majeures dans les secteurs névralgiques de l'éducation et de la santé, destinées à améliorer durablement le quotidien et l'accès aux services sociaux de base des populations locales. À travers ces investissements structurants déployés dans le cadre du Plan Diomaye, le PUMA entend matérialiser son engagement constant en faveur de la promotion de l'équité sociale et territoriale, particulièrement dans les zones frontalières et enclavées du sud du Sénégal.
Commentaires (9)
Quelle que soient les infrastructures que vous réalisez pour améliorer leurs conditions de vie, ils vont vous critiquer et prendre Sonko pour le sauveur de la Casamance alors qu'il est le pire homme politique que la Casamance a connu. Le seul homme politique casamançais qui a utilisé des fonds dédiés à la Casamance pour acheter des véhicules de luxe qui jusqu'à ce jour n'ont jamais été réceptionnés à cause de l'illégalité de leur acquisition.
Les jeunes casamançais ne sont pas ambitieux et manque de courage (pas tous), ils se cachent derrière le régionalisme pour rester là-bas à boire du thé et critiquer le gouvernement.
Réveillez vous !
On peut aimer son frère mais s'il est incompétent, il faut le reconnaître. Sonko est fort quand il s'agit de s'opposer et manipuler. Mais il n'est pas un bon bosseur.
Heureusement qu'il y a Yancouba Diémé plus de valeurs casamançaises que Sonko ce manipulateur incompétent .
Vraiment des fils de P ces pastechiens
Mais cela ne passera pas
Je félicite le ministre et la coordonnatrice pour leur engagement 👏
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.