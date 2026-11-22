Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Insolite à Bountoung : radié d'une société de gardiennage, il se déguise en gendarme et érige un barrage en brousse

Scène pour le moins insolite au village de Bountoung, où un jeune homme de 23 ans a été interpellé alors qu’il se faisait passer pour un gendarme. Vêtu d’effets militaires, il avait installé un faux poste de contrôle en pleine brousse pour vérifier les pièces d’identité et les documents des motocyclistes et autres passants.

​Les faits se sont déroulés ce dimanche 22 novembre 2026 à Bountoung. L’individu, circulant à motocyclette et arborant une veste camouflage ainsi qu’un pantalon de tenue bariolée, aurait entrepris de se substituer aux forces de sécurité en procédant à des contrôles routiers clandestins.

​Son stratagème a toutefois éveillé les soupçons de certains usagers. Ces derniers ont alors alerté les « Tomboulmans » du village, qui sont intervenus pour interpeller le suspect avant de prévenir la brigade de gendarmerie de Saïensoutou.

​La fouille effectuée sur le mis en cause a permis de découvrir une somme de 95 000 FCFA. Si le jeune homme revendique fermement la propriété de cet argent, deux victimes présumées affirment lui avoir versé des sommes d’argent sous prétexte de défaut de pièces administratives de leurs motocyclettes.

​Le suspect, identifié par les initiales S. D., est âgé de 23 ans, sans profession et domicilié à Bandikoto. Selon les informations recueillies, il aurait récemment été radié des effectifs de l’agence de sécurité ATS.

​Il est actuellement gardé à vue pour usurpation de fonction, escroquerie et extorsion de fonds.

​Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits et identifier d’éventuelles autres victimes de cette pratique frauduleuse.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un homme de 23 ans, identifié S. D., a été interpellé à Bountoung alors qu'il se faisait passer pour un gendarme et avait installé un faux poste de contrôle en brousse. - Radié de l'agence de sécurité ATS, il portait des effets militaires et contrôlait les pièces des motocyclistes avant d'être dénoncé par des usagers et interpellé par les Tomboulmans. - Une fouille a permis de découvrir 95 000 FCFA ; deux victimes présumées affirment lui avoir versé de l'argent, et il est gardé à vue pour usurpation de fonction, escroquerie et extorsion de fonds.