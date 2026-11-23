Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Une dispute autour d'un décompte d'argent vire à un affrontement à la lame entre deux amis

Le conducteur de moto-Jakarta âgé de 19 ans, T. Samb, a comparu devant le tribunal d’instance de Thiès pour coups et blessures volontaires sur son ami B. Ndiaye. À l'issue de son procès, il a été reconnu coupable et condamné à un mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 F CFA.

À l'origine de cette affaire, une dispute autour d'un décompte d'argent. Selon la partie civile, B. Ndiaye était en train de compter son argent lorsque son ami T. Samb le lui a arraché. Il a ramassé une partie qui était tombée sans la rendre. Ce qui a entrainé une altercation entre les deux amis, qui a viré en bagarre.

D'après la victime, T. Samb s'est rendu dans une boutique voisine pour acheter une lame avec laquelle il l'a blessé à l'avant-bras. Grièvement touché, B. Ndiaye s'est rendu à l'hôpital pour recevoir des soins. Munie d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (ITT) de huit jours, il a porté plainte contre son ami. Ce dernier a été interpellé par la police avant d'être placé sous mandat de dépôt.

À la barre, T. Samb a reconnu les faits, tout en contestant avoir volontairement blessé son ami. Il a soutenu que la lame avait été achetée bien avant leur altercation et qu'il n'avait pas l'intention d'en faire usage.

Le procureur de la République a requis l'application de la loi. Le tribunal a déclaré T. Samb coupable de coups et blessures volontaires et l'a condamné à un mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 F CFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - T. Samb, conducteur de moto-Jakarta de 19 ans, a comparu devant le tribunal d'instance de Thiès pour coups et blessures volontaires sur son ami B. Ndiaye. - Une dispute autour d'un décompte d'argent a dégénéré en bagarre, au cours de laquelle B. Ndiaye a été blessé à l'avant-bras avec une lame. - T. Samb a été reconnu coupable et condamné à un mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 F CFA.