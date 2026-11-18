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Auteur: figaro

À Paris, 180 sans-abri hébergés en urgence à l'Académie du climat

L'association Utopia 56 avait fait occuper le parvis de l'Hôtel de ville pendant le conseil de Paris. Au total, 380 personnes ont été mises à l'abri, dont 200 dans un gymnase.

La ville de Paris a annoncé mardi avoir «mis à l'abri» 380 personnes sans-abri qui ont occupé brièvement le parvis de l'Hôtel de ville, dont 180 sont hébergées en urgence dans l'Académie du climat, une première. Ces personnes à la rue, principalement des familles avec enfants en bas âge, étaient jusqu'ici hébergées par le réseau d'Utopia 56, dont le dispositif était «saturé», a expliqué à l'AFP Yann Manzi, cofondateur de cette association d'aide aux migrants, à l'origine de l'opération menée en plein conseil de Paris.

«Toutes les places d'hébergement ouvertes ces dernières semaines par la ville étant déjà occupées et face à l'urgence, elle a entièrement mobilisé pour la première fois l'Académie du climat pour la transformer provisoirement en lieu d'hébergement», a indiqué la ville dans un communiqué. Quelque 180 personnes ont été logées dans ce lieu pédagogique dédié à l'écologie, situé dans les locaux de l'ancienne mairie du 4e arrondissement, et 200 dans un «grand gymnase» de la ville, a-t-elle ajouté sans plus de précisions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'association Utopia 56 avait fait occuper le parvis de l'Hôtel de ville pendant le conseil de Paris. - La ville de Paris a annoncé avoir mis à l'abri 380 personnes sans-abri, dont 180 hébergées en urgence à l'Académie du climat. - 200 personnes ont été logées dans un grand gymnase de la ville.