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Auteur: AFP

Arabie saoudite : forte explosion entendue à Riyad, deux missiles interceptés

Une forte explosion a été entendue mercredi à Riyad par des journalistes de l'AFP, quelques minutes avant l'annonce de l'interception d'un missile tiré par les Houthis du Yémen vers la capitale saoudienne.

"La déflagration a ouvert les portes de toutes les pièces et la lumière s'est brièvement éteinte", a raconté à l'AFP une habitante de Riyad ayant requis l'anonymat, tandis qu'un autre a dit avoir senti "les vitres vibrer".

Le royaume est régulièrement visé par les Houthis pro-iraniens depuis la reprise des hostilités au Yémen voisin. Mais la population n'a pas reçu de messages mercredi alertant d'un possible danger, comme c'est généralement le cas.

Le lieu de l'explosion n'a pas été identifié mais des témoins ont dit à l'AFP avoir vu de la fumée près de l'aéroport de Riyad, qui a déjà été frappé plusieurs fois.

En octobre, une attaque y avait fait 14 morts et des centaines de blessés.

Quelques minutes plus tard, la coalition menée par l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite face aux Houthis, a annoncé sur X avoir intercepté un missile de croisière tiré par le mouvement en direction de la capitale.

Un autre missile avait également été intercepté quelques heures plus tôt, selon la même source.

Les Houthis disent régulièrement viser Riyad, notamment son aéroport international.

Le conflit au Yémen a éclaté en 2014 lorsque les Houthis ont lancé une offensive contre les forces gouvernementales et pris le contrôle de vastes pans du pays, notamment la capitale Sanaa.

L'année suivante, une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue pour soutenir le gouvernement yéménite.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une forte explosion a été entendue mercredi à Riyad par des journalistes de l'AFP, quelques minutes avant l'annonce de l'interception d'un missile tiré par les Houthis. - Le lieu de l'explosion n'a pas été identifié, mais des témoins ont dit avoir vu de la fumée près de l'aéroport de Riyad. - La coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté un missile de croisière tiré par les Houthis vers la capitale, ainsi qu'un autre quelques heures plus tôt.