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Auteur: AFP

Arabie saoudite : la plus haute tour de Riyad de nouveau frappée

La plus haute tour de Riyad a de nouveau été frappée mardi, ont indiqué des témoins à l'AFP, sur fond d'attaques répétées des Houthis pro-iraniens du Yémen contre l'Arabie saoudite.

Selon trois témoins distincts, la frappe a touché le gratte-ciel abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF) dans la capitale, déjà endommagée la semaine dernière lors d'une frappe de ces combattants.

Un quatrième habitant a précisé qu'un véhicule équipé d'un haut-parleur avait appelé les piétons du quartier d'affaires à se mettre à l'abri.

À ce stade, les autorités saoudiennes n'ont signalé aucune interception de missile ou drone et les habitants n'ont pas reçu de message d'alerte sur leur téléphone. Les Houthis n'ont pas revendiqué l'attaque.

Jeudi, une frappe avait soufflé les fenêtres de plusieurs étages de cette tour ainsi que des bâtiments voisins, selon la Défense civile, qui avait diffusé une photo montrant l'étendue des dégâts.

Des pans entiers de la façade vitrée de cette tour de 80 étages, haute de 385 mètres, avaient volé en éclats, avait décrit un témoin sur place.

L'attaque n'avait fait aucun blessé, avaient précisé les autorités, qui avaient fermement condamné ces "attaques terroristes incessantes".

Après avoir subi des frappes iraniennes et le verrouillage par Téhéran du détroit d'Ormuz, essentiel pour ses exportations d'hydrocarbures, l'Arabie saoudite essuie depuis des mois des attaques incessantes des Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales du pays que les symboles de sa puissance.

Avec ses imposants gratte-ciel, ses commerces de luxe et ses espaces verts, le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) est la vitrine des ambitions économiques de l'Arabie saoudite et de son projet Vision 2030, qui vise à faire du royaume un pôle majeur pour le tourisme, les conférences internationales et les grandes entreprises.

Il accueille les sièges de la Bourse saoudienne et du fonds souverain, de grandes entreprises du royaume ainsi que des multinationales comme l'américain Goldman Sachs.

En octobre, une attaque contre l'aéroport international de Riyad avait fait 14 morts et des centaines de blessés, entraînant la suspension des vols pendant deux semaines.

En riposte aux attaques des Houthis, la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite multiplie les frappes contre les combattants pro-iraniens au Yémen.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La plus haute tour de Riyad, abritant le fonds souverain saoudien (PIF), a de nouveau été frappée mardi selon trois témoins. - Un véhicule équipé d'un haut-parleur a appelé les piétons du quartier d'affaires à se mettre à l'abri, selon un quatrième habitant. - Les autorités saoudiennes n'ont signalé aucune interception et les Houthis n'ont pas revendiqué l'attaque.