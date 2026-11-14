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Auteur: figaro

«Baissez les loyers, augmentez les salaires» : des milliers de Portugais manifestent contre la crise du logement

Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Lisbonne et d'une trentaine d'autres villes du Portugal pour protester contre la crise du logement, devenu un sujet majeur du débat public depuis plusieurs semaines. «Baissez les loyers, augmentez les salaires», ont notamment crié les manifestants dans la capitale portugaise.

Diplômé en communication mais employé à mi-temps seulement, David Peters vit encore chez ses parents, mais souhaiterait à 23 ans devenir indépendant. «Le logement c'est le principal obstacle (...), c'est pour ça que nous manifestons aujourd'hui», a-t-il dit à l'AFP.

«Nous sommes le pays le plus inégalitaire d’Europe»

«Nous ne voulons qu'un endroit pour pouvoir étudier, mais on ne trouve pas de logements en bonne condition et en plus on nous impose des prix que personne ne peut payer», dit pour sa part Matilde Cunha, 20 ans, qui fait des études en arts à Coimbra (centre). «Avec le peu qu'on gagne et le niveau des loyers, nous sommes le pays le plus inégalitaire d'Europe», abonde Maite Chaves, une Uruguayenne de 40 ans qui vit à Lisbonne depuis 17 ans.

Le Portugal est le pays de l'Union européenne où les prix du logement ont le plus augmenté par rapport aux revenus des ménages entre 2015 et 2025, l'indicateur mesurant cette évolution ayant bondi de 60,8% sur cette période, loin devant les Pays-Bas, qui arrivent en deuxième position avec une hausse de 34,3%, selon des données publiées cette semaine par l'office statistique Eurostat.

Campements en centre-ville

La mobilisation de samedi a été lancée à la suite de l'adoption par le Parlement portugais d'un projet de réforme visant notamment à simplifier et accélérer les expulsions de locataires.

Le texte proposé par le gouvernement de droite, qui ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée, a été voté en première lecture fin septembre grâce à l'abstention de l'extrême droite, alors même que l'Espagne était secouée par des manifestations après l'expulsion de son logement d'une octogénaire madrilène, Maricarmen, par la suite décédée.

Depuis, à l'image des campements qui alors émergé dans plusieurs villes espagnoles, des militants pour le droit au logement au Portugal ont lancé un mouvement qui a tenté d'occuper des places emblématiques à Lisbonne et Porto, dans le nord du pays. Ces protestataires se sont heurtés à l'intransigeance des autorités, et leurs campements ont été évacués de force par la police à plusieurs reprises.

Appel au dialogue

Le président de la République, Antonio José Seguro, a appelé au dialogue entre le gouvernement et l'opposition, mais les rencontres du Premier ministre Luis Montenegro avec l'extrême droite, deuxième force politique au Parlement, et les socialistes n'ont débouché sur aucune avancée concrète.

Le chef de l'Etat, issu du Parti socialiste, «est attentif à la crise du logement et s'est efforcé d'écouter et de mobiliser tous les acteurs en vue de sa résolution», a indiqué la présidence vendredi après que M. Seguro eut reçu des représentants des collectifs pour le droit au logement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Lisbonne et dans une trentaine d'autres villes du Portugal contre la crise du logement. - Le Portugal est le pays de l'UE où les prix du logement ont le plus augmenté par rapport aux revenus des ménages entre 2015 et 2025 (+60,8%, selon Eurostat). - La mobilisation a été lancée après l'adoption par le Parlement d'un projet de réforme visant notamment à simplifier et accélérer les expulsions de locataires.