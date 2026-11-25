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Auteur: AFP

"Cartel des parfums" : l'UE et Londres infligent près de 600 millions d'euros d'amendes à trois industriels

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont infligé mercredi près de 600 millions d'euros d'amendes aux trois plus grands industriels mondiaux de la parfumerie, les groupes suisses Firmenich et Givaudan ainsi que l'américain IFF, pour avoir formé un "cartel international des parfums" qui leur a permis d'imposer des prix plus élevés.

La Commission européenne a annoncé un total de 471,9 millions d'euros d'amendes et l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, un montant de 85 millions de livres (101 millions d'euros), à l'issue de deux enquêtes menées en étroite coopération.

Les deux autorités leur reprochent d'avoir échangé des informations commercialement sensibles et coordonné certaines décisions tarifaires, notamment dans leurs relations avec le géant britannique des produits d'hygiène Unilever, des pratiques susceptibles de se répercuter sur les prix payés par les consommateurs.

Cette entente illégale a duré de mars 2019 à mars 2023, date à laquelle la Commission, gardienne de la concurrence dans l'Union européenne, a procédé à des inspections dans les locaux de ces entreprises, selon le communiqué européen.

Dans l'UE, Givaudan a écopé de la sanction la plus lourde (environ 252,4 millions d'euros), devant Firmenich (137,7 millions) puis l'entreprise américaine International Flavors and Fragrances (IFF, 81,9 millions).

Côté britannique, Givaudan écope de près de 40 millions de livres d'amende (48 millions d'euros), IFF de 24,6 millions de livres (29 millions d'euros) et Firmenich de 20,6 millions de livres (25 millions d'euros).

- "Un avertissement clair" -

"Pendant des années, ils ont échangé des informations sur leurs prix, leurs coûts et d'autres données commercialement sensibles. Cette pratique a vraisemblablement nui à leurs clients, qui utilisent ces parfums pour fabriquer des biens de consommation courante tels que des cosmétiques, des détergents et des produits d'entretien, provoquant une augmentation de leurs coûts", a dénoncé dans un communiqué Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence.

"Par conséquent, il est possible que des consommateurs, partout en Europe, aient payé leurs achats plus cher", ce qui est "inacceptable", a-t-elle déploré.

Bruxelles a précisé que les amendes européennes avaient été réduites pour tenir compte du fait que les trois groupes avaient reconnu leurs torts et coopéré avec son enquête.

"Il s'agissait de grands fournisseurs internationaux discutant d'informations qui auraient dû rester confidentielles", a réagi Juliette Enser, directrice exécutive de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles à la CMA britannique, pour qui ces amendes "doivent constituer un avertissement clair".

Lors d'une conférence de presse en ligne, Christian Stammkoetter, le directeur général de Givaudan, a expliqué que les enquêtes des autorités de la concurrence et l'enquête interne menée par Givaudan avaient "identifié deux individus qui ont échangé des informations commercialement sensibles".

"Le comportement identifié était inacceptable et a enfreint à la fois le droit de la concurrence et notre propre code de conduite", a insisté M. Stammkoetter, aux commandes de Givaudan depuis début mars. Le groupe a depuis renforcé ses procédures de contrôle, a-t-il assuré.

Dans un communiqué, Givaudan a par ailleurs annoncé que Maurizio Volpi, le directeur des activités de parfumerie, avait décidé de renoncer à ses fonctions et sera remplacé à compter du 1er janvier par Felix Mayr-Harting, actuellement en charge des produits de consommation au sein du groupe.

Le groupe néerlando-suisse DSM-Firmenich de son côté a souligné que les faits étaient antérieurs à la fusion entre DSM et Firmenich en 2023 et que son implication se limitait à des échanges d'informations concernant un seul client dans les parfums.

"Les pratiques en cause ne comportaient pas d'accord de fixation des prix", précise son communiqué.

Unilever a pour sa part indiqué qu'il "ne commente pas les procédures juridiques ou réglementaires", mais "attend de tous ses fournisseurs et partenaires commerciaux qu'ils respectent les lois et réglementations applicables, y compris le droit de la concurrence".

Ces investigations ont également été menées en collaboration avec l'autorité de la concurrence en Suisse, ainsi qu'avec la justice américaine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'UE et le Royaume-Uni ont infligé près de 600 millions d'euros d'amendes à Firmenich, Givaudan et IFF pour un "cartel international des parfums". - Les trois groupes sont accusés d'avoir échangé des informations commercialement sensibles et coordonné certaines décisions tarifaires entre mars 2019 et mars 2023. - Dans l'UE, Givaudan a écopé de la sanction la plus lourde (environ 252,4 millions d'euros), devant Firmenich (137,7 millions) et IFF (81,9 millions).