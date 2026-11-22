Corée du Sud : le ministre de l’Éducation démissionne après un scandale de triche à l’IA
Le ministre sud-coréen de l’Éducation, Choi Kyo-jin, 72 ans, a annoncé sa démission dimanche, à la suite d’une polémique liée à la fraude à l’intelligence artificielle (IA) lors d’un concours national.
Le scandale a éclaté le 15 novembre, lorsqu’un candidat arrivé en tête à l’examen des comptables fiscalistes a reconnu avoir utilisé une caméra et un smartphone pour recourir à l’IA.
L’affaire a provoqué une controverse à quelques jours de l’examen national d’entrée à l’université.
Interrogé lundi devant les parlementaires sur la capacité des autorités à détecter les fraudes à l’IA, le ministre avait suscité l’indignation en déclarant, en référence à son âge, ne pas être certain d’y parvenir. Il a finalement quitté ses fonctions.
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