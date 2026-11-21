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Auteur: LE MATIN

Des mineurs volent un bus pour imiter «GTA» et sèment le chaos

Deux adolescents ont été arrêtés après avoir endommagé plusieurs bus et terminé leur course dans un fossé, dans le nord de l'Italie, la nuit de la sortie du jeu.

Une partie de «GTA 6» grandeur nature a mal tourné la nuit de la sortie du jeu phénomène de Rockstar Games. Deux adolescents ont été dénoncés à la justice après avoir semé le chaos mercredi soir dans un dépôt de bus à Rovigo, dans le nord de l'Italie, rapporte TGcom24.

Vers 23h, les deux mineurs se seraient introduits dans le dépôt et auraient endommagé dix bus, brisant des vitres et des machines servant à valider les titres de transport. Ils auraient aussi déplacé plusieurs bus dans le dépôt, provoquant des collisions entre les véhicules.

#GTA Sono stati denunciati alla procura dei minori di Venezia. Stefani: "Un atto vandalico grave e irresponsabile" https://t.co/AtbVDGdBD9

— Agi Agenzia Italia (@Agenzia_Italia) Chargement du post X/Twitter...

Les ados auraient ensuite volé un bus et parcouru environ huit kilomètres, en zigzaguant, avant de terminer leur virée nocturne dans un fossé, sur une route d'une zone rurale. Ils se sont alors enfuis à pied. Les deux mineurs ont été rapidement identifiés et retrouvés quelques heures plus tard à la gare de Rovigo, rapportent les médias italiens.

Une vidéo qu'ils auraient tournée à bord du bus et publiée sur les réseaux sociaux les montre faisant référence à «GTA», ce qui fait penser aux enquêteurs qu'ils ont voulu imiter le célèbre jeu vidéo.

Les deux mineurs sont poursuivis pour vol, dégradations et conduite sans permis. L'entreprise de transport public Busitalia Veneto a dû trouver des véhicules de remplacement durant la nuit afin de limiter les perturbations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux adolescents se sont introduits dans un dépôt de bus à Rovigo, dans le nord de l'Italie, et ont endommagé dix bus. - Ils ont volé un bus et parcouru environ huit kilomètres avant de terminer dans un fossé, puis ont fui à pied. - Ils ont été identifiés et retrouvés à la gare de Rovigo ; une vidéo les montre faisant référence à «GTA».