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Auteur: AFP

Dpnald Trump affirme qu'il avait "trop de réunions" pour rencontrer Kim Jong Un (média américain)

Donald Trump a dit jeudi qu’il n’avait finalement pas rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un durant son déplacement en Asie, invoquant un agenda trop chargé, tout en assurant qu’ils échangeraient « à un moment ou à un autre », a rapporté le média NBC News.

« La relation est là, mais nous ne nous sommes pas rencontrés », a déclaré le président américain au journaliste de la chaîne américaine Gabe Gutierrez, à bord d’Air Force One. "Il y avait trop de réunions, ça n’aurait pas marché. (...) Nous aurons cette rencontre à un moment ou à un autre", a-t-il ajouté.

Donald Trump avait laissé entendre lundi qu’une rencontre surprise avec Kim Jong Un pourrait avoir lieu en marge du sommet de l’APEC, auquel participaient également les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine.

L’influente sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, avait néanmoins affirmé début novembre que Pyongyang n’avait « aucune raison » de revenir au dialogue avec des États-Unis « hostiles », éloignant la possibilité d’un sommet entre son frère et Donald Trump.

Le président américain, qui se vante d’avoir une bonne relation avec le dirigeant nord-coréen, a rencontré Kim Jong Un à trois reprises pendant son premier mandat, en 2018 à Singapour, puis en 2019 à Hanoï et dans la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud (DMZ).

Après leur première entrevue à Singapour, Donald Trump avait assuré qu’ils étaient « tombés amoureux », tout en échouant à obtenir des avancées concrètes sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'avait pas rencontré Kim Jong Un durant son déplacement en Asie, invoquant un agenda trop chargé. - Trump avait laissé entendre lundi qu'une rencontre surprise avec Kim Jong Un pourrait avoir lieu en marge du sommet de l'APEC. - Kim Yo Jong avait affirmé début novembre que Pyongyang n'avait « aucune raison » de revenir au dialogue avec des États-Unis « hostiles ».