International

Auteur: Cheikhou AIDARA & Tobi NIANE (Images)

il y a 16 heures

Donald Trump lance les « Trump Accounts »: Des comptes épargne pour les enfants américains

Le président américain, Donald Trump, a annoncé lundi, depuis le bureau ovale, le lancement d’un nouveau dispositif d’épargne pour la jeunesse américaine : les « Trump Accounts » ; des comptes d’investissement destinés aux enfants aux États-Unis. L’événement a été couronné par un moment symbolique. Le président a participé à la sonnerie de la cloche marquant l’ouverture de la séance à la Bourse de New York, en parallèle du lancement officiel du programme.

Selon l’annonce de la Maison-Blanche, l’objectif est de donner à chaque enfant une base financière dès le plus jeune âge. Les comptes sont conçus pour être alimentés et placés, afin de générer de la croissance sur le long terme grâce à l’investissement. Le financement initial ne reposera pas uniquement sur l’État. Le programme prévoit d’être abondé par des dons privés et des contributions diverses.

Plus de 6 milliards de dollars déjà promis

L’initiative démarre avec un soutien financier important. Michael et Susan Dell de la fondation humaniste philanthropique se sont engagés à hauteur de plus de 6 milliards de dollars pour contribuer au financement des comptes. Une première enveloppe jugée « significative » par l’administration.

Les modalités restent à préciser

Le dispositif est lancé, mais plusieurs points restent en suspens. Les détails concernant l’éligibilité des enfants, la gestion des comptes et le calendrier de déploiement concret devraient être communiqués dans les prochaines semaines, à mesure que le programme avance, selon les médias américains.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a annoncé le lancement des « Trump Accounts », des comptes d'épargne pour les enfants américains. - Le financement initial repose sur des dons privés, dont plus de 6 milliards de dollars promis par la fondation de Michael et Susan Dell. - Les détails sur l'éligibilité, la gestion et le calendrier de déploiement seront précisés dans les prochaines semaines.