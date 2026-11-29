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Auteur: AFP

Drones, satellites, renseignements : Face à la menace jihadiste au Sahel, le secteur minier s'adapte

L'hypothèse est aujourd'hui suffisamment crédible pour figurer dans les scénarios d'Endeavour Mining : l'arrêt complet de deux de ses mines au Burkina Faso, soit près de 30% de la production du géant britannique dans le pays en proie à des violences jihadistes.

Le cas de figure, intégré dans les exercices de résilience du groupe, illustre la place croissante qu'occupent les questions de sécurité et de stabilité politique dans les calculs des groupes miniers exploités en Afrique de l'Ouest.

Car les mines "ne peuvent pas aller investir sans savoir ce qui va se passer dans un pays" dans les années à venir, a affirmé le ministre ivoirien des Mines Mamadou Sangafowa Coulibaly, à l'occasion du salon Sirexe à Abidjan, en novembre.

Des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, longtemps concentrés au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tous dirigés par des régimes militaires, se sont étendus aux zones nord des pays côtiers de la région.

Et ils exploitent de plus en plus les fils miniers pour financer leurs activités, s'infiltrer dans les communautés locales et mener une forme de "guerre économique" contre les États qu'ils combattent, indique l'ONG Acled, qui analyse les conflits armés dans le monde.

Leur objectif n'est pas préalablement de prendre le contrôle des mines industrielles, mais d'exercer une pression sur les corridors d'accès, les chaînes d'approvisionnement, compromettant ainsi les coûts d'exploitation et les risques pesant sur l'ensemble de l'écosystème minier, explique la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) dans un rapport de novembre.

La principale menace n'est plus essentiellement l'intrusion sur un site, mais "l'arrêt d'activité après attaque des convois lors du transport des personnels ou du matériel", explique à l'AFP Vincent Gaudio, directeur général d'Amanar Advisor, société française spécialisée dans l'intelligence économique et la sûreté.

- Budget sécurité en hausse -

En 2025, les activités de l'australienne Resolute Mining dans la mine d'or de Syama, (sud du Mali), "ont été affectées par des difficultés d'approvisionnement, notamment en explosifs" à cause d'attaques sur les routes de la branche sahélienne d'Al-Qaïda, le JNIM, selon le rapport annuel du groupe.

La même année, le géant canadien Barrick Mining citait les difficultés d'approvisionnement parmi "les risques susceptibles de retarder ses activités minières et les projets de construction" au Mali tandis que le britannique Kodal Minerals faisait état de la mort de l'un de ses agents de sécurité en août 2025 dans une attaque armée contre une mine de lithium du sud malien.

A ces risques physiques, s'ajoute la menace cyber, "virus informatiques, logiciels malveillants, rançongiciels...", relève Barrick.

Une importante compagnie minière en Afrique de l'Ouest a dit à l'AFP avoir constaté ces "deux derniers mois" une "intensification des cyberattaques" visant ses installations. Son directeur des systèmes d'information précise avoir "investi 1,5 million de dollars dans la formation du personnel".

Pour faire face à ces multiples défis sécuritaires, les sociétés s'adaptent, comme cette importante mine d'or dans l'ouest du Mali qui dit avoir "fortement augmenté" son budget consacré à la sécurité.

"Ce qui est d'habitude acheminé par la route l'est par voie aérienne", détaille un responsable souhaitant rester anonyme.

- "Drone acoustique" -

Les géants miniers ont également renforcé leurs capacités de renseignement afin d'anticiper les menaces et d'assurer la continuité de leurs opérations.

Endeavour a par exemple décidé en 2025 d'"intégrer pleinement le renseignement sur les menaces sur l'ensemble de ses sites. Le groupe a également annoncé le déploiement à Abidjan d'"un centre opérationnel de sécurité centralisé fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", selon son rapport annuel.

Ces efforts de sécurisation sont soutenus par des investissements dans les nouvelles technologies.

"La plupart des sites miniers ont des drones" utilisés pour surveiller les périmètres, détecter les menaces potentielles, explique à l'AFP Sidi Younga, responsable régional digitalisation et automatisation chez Epiroc, groupe suédois spécialisé dans les équipements et technologies minières.

D'autres comme Amanar Advisor proposent à leurs clients l'inverse des détecteurs qui possèdent la signature sonore des drones, de plus en plus utilisés par les groupes jihadistes.

Les systèmes de géolocalisation permettent également de suivre les convois et les équipements.

"Au cas où il y a des arrêts, on est capable de savoir, d'investiguer, de comprendre pourquoi les équipements ont arrêté de bouger", dit M. Younga.

Les technologies spatiales prennent également une place croissante, notamment pour détecter les risques liés à l'orpaillage illégal.

Terra Prisma par exemple, société franco-néerlandaise spécialisée dans l'imagerie satellite et l'analyse géospatiale, dit être en discussion avec les autorités guinéennes pour étudier les mines artisanales illégales afin d'aider à les "officialiser", selon son fondateur Thomas Kaakeh.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Endeavour Mining intègre dans ses scénarios l'arrêt complet de deux mines au Burkina Faso, soit près de 30% de sa production dans le pays. - Les groupes jihadistes exploitent les filons miniers pour financer leurs activités et mènent une « guerre économique » contre les États, selon l'ONG Acled. - Les sociétés minières renforcent renseignement, drones et technologies spatiales, et une mine d'or de l'ouest du Mali a « fortement augmenté » son budget sécurité.