International

Auteur: AFP

En France, un château au cœur d'une escroquerie internationale

Promis à devenir un complexe hôtelier de luxe, le domaine de la Cazine, dans le centre de la France, n'est plus qu'un chantier abandonné, au centre d'une vaste enquête financière. Des centaines d'investisseurs, essentiellement étrangers, y auraient perdu près de 40 millions d'euros.

La justice vient de refuser de réduire une caution de 800.000 euros imposée dans le cadre du contrôle judiciaire d'Alan Bird, 80 ans, l'un des deux promoteurs britanniques du projet, mis en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Son associé Robin Barrasford, 56 ans, avait échoué, en octobre, à faire modifier la sienne, d'un montant de 250.000 euros.

Les gendarmes de la section de recherches de Limoges, chargés des investigations dirigées par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux, soupçonnent un montage de type pyramide de Ponzi, où l'argent des nouveaux clients aurait servi à rémunérer les plus anciens.

"Comme 80% des victimes sont hors de France, beaucoup ne sont même pas au courant", souligne Me Valentin Simonnet, avocat d'une trentaine d'entre elles.

Tout commence en décembre 2010 quand les deux associés rachètent ce château du XIXe siècle et ses 90 hectares à Noth, village de 500 habitants. Ils promettent de réunir 40 millions d'euros pour construire des appartements haut de gamme, avec golf et spa.

En attendant, un hôtel-restaurant ouvre à l'été 2012 et sa table obtient une étoile Michelin, unique dans le département. En 2015, Robin Barrasford annonce un partenariat avec le groupe hôtelier américain Wyndham et 300 embauches en deux ans pour le complexe à venir.

- "Perte de contrôle" -

Mais l'année suivante, l'hôtel est placé en redressement judiciaire et le chantier s'arrête. Le site ferme fin 2023 sans qu'aucun appartement n'ait été livré, la recherche de nouveaux investisseurs se poursuivant jusqu'en 2025.

La société Halcyon Retreat, présidée par Robin Barrasford, leur proposait d'acheter des appartements en propriété partagée, promettant un rendement annuel de 6 à 10% et un rachat à 150% du prix au bout de dix ans.

Me Julien Plouton, avocat d'Alan Bird, évoque "un système de +timeshare+", c'est-à-dire de multipropriété, avec des sociétés dédiées à l'exploitation des chambres, qui devaient être réservables "pour un certain nombre de jours ou de semaines dans l'année".

"À un moment donné, on a probablement utilisé des fonds investis pour s'assurer du suivi des travaux", admet-il. Son client "ne s'occupe pas de la partie opérationnelle et commercialisation" et n'est donc pas en mesure, "à ce stade", de répondre aux accusations de mauvaise gestion. "Il était plus sur la partie représentation."

"Ils avaient vraiment à cœur de mener à bien ce projet", assure Me Plouton, avant "une perte de contrôle sur la maîtrise des coûts financiers", dont son client "est extrêmement peiné".

Autorisé à vivre au Royaume-Uni, Alan Bird veut, selon son conseil, "que toute la lumière soit faite sur l'éventuelle disparition de fonds" et réfute la version d'un "système minutieusement calculé".

- 300 à 400 victimes -

L'enquête menée initialement par le parquet de Guéret prend un tour spectaculaire le 25 mars 2025, avec une perquisition au château appuyée par un hélicoptère de la gendarmerie et des enquêteurs d'Europol.

Fin avril 2026, Robin Barrasford est interpellé à Marbella, en Espagne, sur mandat d'arrêt européen, pendant que le domicile d'Alan Bird est perquisitionné en Angleterre. Le premier est mis en examen en mai, le second en juin.

Saisi en octobre 2025, le domaine est estimé à 2,5 millions d'euros par les services de l'État. La société d'exploitation de l'hôtel a été liquidée le même mois, Halcyon Retreat en juin dernier.

Me Simonnet estime qu'il y a "entre 300 et 400" victimes, "des Britanniques, des Néerlandais, des Belges, quelques Français et d'autres ailleurs dans le monde". Il invite toutes les personnes lésées à se manifester.

Pour les créanciers résidant en France, le délai de déclaration auprès du liquidateur a expiré le 9 novembre. Les mis en cause ont fait appel dans le cadre de la procédure commerciale, au grand dam de la municipalité de Noth qui leur réclame plusieurs dizaines de milliers d'euros au titre de la taxe d'aménagement et de factures d'eau non acquittées.

Côté pénal, Me Simonnet espère "arriver un jour à un renvoi des responsables devant le tribunal correctionnel", mais pas avant trois à quatre ans.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le domaine de la Cazine, racheté en 2010 pour un projet hôtelier de luxe, est un chantier abandonné où des centaines d'investisseurs étrangers auraient perdu près de 40 millions d'euros. - Les promoteurs britanniques Alan Bird et Robin Barrasford sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, avec des cautions de 800 000 et 250 000 euros. - Les gendarmes soupçonnent un montage de type pyramide de Ponzi, avec entre 300 et 400 victimes selon l'avocat Me Valentin Simonnet.