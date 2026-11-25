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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Espagne : Les Canaries confrontées à un afflux record de migrants, plus de 2 100 arrivées en 24 heures

L’archipel espagnol des Canaries a connu une journée particulièrement chargée sur le plan migratoire. Le mardi 24 novembre, plus de 2 100 personnes ont rejoint l’île d’El Hierro par la voie maritime atlantique. Un chiffre jamais atteint en une seule journée en Espagne, rapporte l’agence espagnole de presse EFE. Cette traversée a été marquée par un décès. Parmi les rescapés figurait également un nourrisson âgé de 4 jours, né en pleine mer.

Cet épisode fait suite à deux autres opérations de secours d’envergure : 800 personnes avaient été prises en charge le lundi et 425 la veille dimanche. Le précédent record quotidien, établi à 1 580 arrivées le 14 novembre, a ainsi été dépassé.

Les migrants secourus sont originaires de sept pays africains : le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Mali. Un ressortissant du Yémen figurait également dans le lot.

Sur les dix premiers mois de l’année, les autorités espagnoles ont recensé plus de 13 000 entrées irrégulières par voie maritime aux Canaries. D’après le ministère espagnol de l’Intérieur, ce bilan représente un recul de 5,5 % par rapport à la même période en 2025.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 24 novembre, plus de 2 100 personnes ont rejoint l'île d'El Hierro par voie maritime, un record journalier en Espagne. - Cette traversée a été marquée par un décès et un nourrisson de 4 jours né en pleine mer figurait parmi les rescapés. - Les migrants secourus sont originaires de sept pays africains, et un ressortissant du Yémen figurait également dans le lot.