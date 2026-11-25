Espagne : Les Canaries confrontées à un afflux record de migrants, plus de 2 100 arrivées en 24 heures
L’archipel espagnol des Canaries a connu une journée particulièrement chargée sur le plan migratoire. Le mardi 24 novembre, plus de 2 100 personnes ont rejoint l’île d’El Hierro par la voie maritime atlantique. Un chiffre jamais atteint en une seule journée en Espagne, rapporte l’agence espagnole de presse EFE. Cette traversée a été marquée par un décès. Parmi les rescapés figurait également un nourrisson âgé de 4 jours, né en pleine mer.
Cet épisode fait suite à deux autres opérations de secours d’envergure : 800 personnes avaient été prises en charge le lundi et 425 la veille dimanche. Le précédent record quotidien, établi à 1 580 arrivées le 14 novembre, a ainsi été dépassé.
Les migrants secourus sont originaires de sept pays africains : le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Mali. Un ressortissant du Yémen figurait également dans le lot.
Sur les dix premiers mois de l’année, les autorités espagnoles ont recensé plus de 13 000 entrées irrégulières par voie maritime aux Canaries. D’après le ministère espagnol de l’Intérieur, ce bilan représente un recul de 5,5 % par rapport à la même période en 2025.
Commentaires (4)
l'age médian au sénégal est de 19 ans, donc ce sont les plus vieux qui partent.
quand les plus petits seront sur le ponts, et que les candidats des pays du golfe de guinée (nigeria, camerou, ghana...) seront conscients de la relative facilité de cette route, ce sera, la vraie crise migratoire.
il faut des accords mais aucun pays ne veut faire revenir ses citoyens et ne voudra signer.
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.