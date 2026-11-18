International

Auteur: 20minutes

Etats-Unis : Avec le recul de la vaccination, la rougeole se propage dans tout le pays

La rougeole est de nouveau endémique aux Etats-Unis, où elle avait été déclarée éliminée en 2000, a indiqué mardi l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Plus de 5.400 cas ont été confirmés en 2026

est au Texas que l’épidémie de rougeole a débuté en 2025 dans une communauté religieuse où peu de personnes étaient vaccinées. Depuis, le virus s’est propagé à travers les Etats-Unis, qui connaissent leur plus importante épidémie en 35 ans. Mardi, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a annoncé que le pays avait perdu son statut d’élimination de la rougeole, obtenu en 2000. La maladie y est désormais considérée comme endémique.

En 2026, l’agence américaine de santé publique a recensé 5.412 cas confirmés et 591 hospitalisations, un bilan que plusieurs experts jugent largement sous-estimé. La quasi-totalité des personnes infectées n’étaient pas vaccinées. Depuis 2025, douze personnes, dont de très jeunes enfants, sont mortes de la rougeole dans plusieurs Etats. Parmi les complications possibles de cette maladie, qui se manifeste par de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée, figurent la pneumonie et l’inflammation du cerveau.

Les coupes du budget de la santé en question

Le recul de la vaccination a facilité la propagation de ce virus, qui peut rester dans l’air jusqu’à deux heures après le départ d’une personne contagieuse. En 2025, 92,4 % des enfants scolarisés en maternelle aux Etats-Unis étaient vaccinés contre la rougeole, alors qu’une couverture d’au moins 95 % est nécessaire pour endiguer sa transmission. Dans certaines communautés, la proportion d’enfants protégés est bien inférieure à la moyenne nationale.

A Washington, les critiques visent les coupes dans les budgets de santé sous Donald Trump et les prises de position de son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. « C’est la conséquence directe des politiques menées par le ministre de la Santé », a déclaré Hakeem Jeffries, chef des députés démocrates. Après avoir relayé pendant des années de fausses informations sur les vaccins et minimisé la gravité de la maladie, Robert Kennedy Jr a défendu mardi sur X la vaccination comme le « moyen le plus efficace de prévenir la rougeole ».

Mexique, Bolivie et Canada dans la même situation

Le Mexique et la Bolivie ont également perdu mardi leur statut d’élimination, un an après le Canada. Au Mexique, où la rougeole a fait 23 morts depuis le début de 2026 selon l’OPS, une campagne de vaccination de grande ampleur a permis de faire reculer l’épidémie. Le directeur de l’organisation, Jarbas Barbosa, a souligné que la circulation endémique du virus exposait les populations à « des risques de maladie, d’hospitalisation et de décès qui auraient pu être évités ».

Avant la mise au point du vaccin au début des années 1960, la rougeole tuait chaque année des centaines d’enfants aux Etats-Unis. Pour Paul Offit, pédiatre infectiologue américain, les décennies durant lesquelles la maladie avait disparu ont aussi modifié la perception du risque. « Je ne crois pas que les gens se souviennent à quel point ce virus peut rendre gravement malade, voire tuer », confie-t-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les États-Unis ont perdu leur statut d'élimination de la rougeole obtenu en 2000, la maladie y est désormais endémique selon l'OPS. - En 2026, 5 412 cas confirmés et 591 hospitalisations ont été recensés, et douze personnes sont mortes depuis 2025. - En 2025, 92,4 % des enfants scolarisés en maternelle étaient vaccinés, sous le seuil de 95 % nécessaire pour endiguer la transmission.