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Auteur: AFP

Explosions à Bahreïn, l'Iran revendique une attaque contre une base américaine

Des explosions ont retenti dimanche matin à Bahreïn, l'Iran affirmant avoir attaqué avec des drones une base américaine dans ce pays du Golfe régulièrement pris pour cible depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Selon une journaliste de l'AFP, des sirènes d'alarme ont retenti tandis que les autorités ont publié plusieurs messages d'alerte sur les réseaux sociaux, en demandant à la population de rejoindre un lieu sûr, sans préciser l'origine de la menace.

Des explosions ont ensuite retenti vers 04H00 (01H00 GMT), a indiqué cette journaliste, des témoins faisant état d'une autre série vers 06H30 (03H30 GMT).

Peu de temps après, les Gardiens de la Révolution, puissante force armée iranienne, ont indiqué avoir ciblé de "six drones" la petite base aérienne d'hélicoptères américaine d'Al-Riffa.

Dans un communiqué publié plus tard dans la matinée, l'armée de la petite île du Golfe a affirmé avoir intercepté toutes les attaques aériennes "avant qu'elles n'atteignent leurs cibles".

Vendredi, les Gardiens avaient déjà revendiqué une attaque contre un système de radar américain à Bahreïn, première frappe contre un pays du Golfe depuis début septembre. L'armée américaine avait assuré de son côté avoir intercepté et abattu les deux drones tirés par les forces iraniennes.

Bahreïn, qui accueille une importante base navale américaine, est l'un des pays du Golfe qui ont subi de nombreuses attaques de Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février.

- Navires ciblés -

Une accalmie dans les combats est constatée depuis septembre.

Alors qu'une série de menaces de Washington et d'Israël avaient fait craindre une reprise après les élections de mi-mandat du 3 novembre aux États-Unis, Donald Trump, coutumier des déclarations contradictoires face à l'Iran, a estimé depuis que le conflit était "fini militairement" et que Washington se contentait du "statu quo".

Le président américain a encore affirmé jeudi qu'il n'avait "pas besoin d'un accord" avec Téhéran.

Le dirigeant républicain et, surtout, son vice-président, JD Vance, ont reconnu que ce conflit, en faisant flamber les cours du pétrole, avait largement contribué à la victoire démocrate.

Téhéran a néanmoins menacé mercredi d'attaquer les bases américaines au-delà du Moyen-Orient, y compris en Europe, si celles-ci devaient servir à bombarder la République islamique.

Malgré l'accalmie actuelle, l'Iran cible régulièrement des navires qui tentent de traverser sans son autorisation le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transitait environ un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde avant la guerre. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la marine des Gardiens de la révolution a affirmé que deux navires de transport d'hydrocarbures avaient pris feu après avoir heurté des mines en tentant de franchir Ormuz "par une voie non autorisée".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des explosions ont retenti dimanche matin à Bahreïn ; l'Iran affirme avoir attaqué avec des drones la base aérienne américaine d'Al-Riffa. - L'armée de Bahreïn a affirmé avoir intercepté toutes les attaques aériennes avant qu'elles n'atteignent leurs cibles. - Vendredi, les Gardiens de la Révolution avaient déjà revendiqué une attaque contre un système de radar américain à Bahreïn.