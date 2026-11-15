News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
International

Explosions à Bahreïn, l'Iran revendique une attaque contre une base américaine

Auteur: AFP

4233 Lectures 5 Commentaires | English
Explosions à Bahreïn, l'Iran revendique une attaque contre une base américaine

Explosions à Bahreïn, l'Iran revendique une attaque contre une base américaine

Des explosions ont retenti dimanche matin à Bahreïn, l'Iran affirmant avoir attaqué avec des drones une base américaine dans ce pays du Golfe régulièrement pris pour cible depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Selon une journaliste de l'AFP, des sirènes d'alarme ont retenti tandis que les autorités ont publié plusieurs messages d'alerte sur les réseaux sociaux, en demandant à la population de rejoindre un lieu sûr, sans préciser l'origine de la menace.

Des explosions ont ensuite retenti vers 04H00 (01H00 GMT), a indiqué cette journaliste, des témoins faisant état d'une autre série vers 06H30 (03H30 GMT).

Peu de temps après, les Gardiens de la Révolution, puissante force armée iranienne, ont indiqué avoir ciblé de "six drones" la petite base aérienne d'hélicoptères américaine d'Al-Riffa.

Dans un communiqué publié plus tard dans la matinée, l'armée de la petite île du Golfe a affirmé avoir intercepté toutes les attaques aériennes "avant qu'elles n'atteignent leurs cibles".

Vendredi, les Gardiens avaient déjà revendiqué une attaque contre un système de radar américain à Bahreïn, première frappe contre un pays du Golfe depuis début septembre. L'armée américaine avait assuré de son côté avoir intercepté et abattu les deux drones tirés par les forces iraniennes.

Bahreïn, qui accueille une importante base navale américaine, est l'un des pays du Golfe qui ont subi de nombreuses attaques de Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février.

- Navires ciblés -

Une accalmie dans les combats est constatée depuis septembre.

Alors qu'une série de menaces de Washington et d'Israël avaient fait craindre une reprise après les élections de mi-mandat du 3 novembre aux États-Unis, Donald Trump, coutumier des déclarations contradictoires face à l'Iran, a estimé depuis que le conflit était "fini militairement" et que Washington se contentait du "statu quo".

Le président américain a encore affirmé jeudi qu'il n'avait "pas besoin d'un accord" avec Téhéran.

Le dirigeant républicain et, surtout, son vice-président, JD Vance, ont reconnu que ce conflit, en faisant flamber les cours du pétrole, avait largement contribué à la victoire démocrate.

Téhéran a néanmoins menacé mercredi d'attaquer les bases américaines au-delà du Moyen-Orient, y compris en Europe, si celles-ci devaient servir à bombarder la République islamique.

Malgré l'accalmie actuelle, l'Iran cible régulièrement des navires qui tentent de traverser sans son autorisation le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transitait environ un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde avant la guerre. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la marine des Gardiens de la révolution a affirmé que deux navires de transport d'hydrocarbures avaient pris feu après avoir heurté des mines en tentant de franchir Ormuz "par une voie non autorisée".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Des explosions ont retenti dimanche matin à Bahreïn ; l'Iran affirme avoir attaqué avec des drones la base aérienne américaine d'Al-Riffa. - L'armée de Bahreïn a affirmé avoir intercepté toutes les attaques aériennes avant qu'elles n'atteignent leurs cibles. - Vendredi, les Gardiens de la Révolution avaient déjà revendiqué une attaque contre un système de radar américain à Bahreïn.
Auteur: AFP
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (5)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    Anti colonialiste il y a 19 heures
    L Iran n attaque pas
    L Iran se défend des agressions americano sionistes lâches.
    Les colonialistes occidentaux sont la vraie menace a la paix mondiale.
    J encourage tous les africains a se battre,chacun en fonction de ses moyens et de son lieu.
    L impérialisme occidental est un cancer qui gangrène le monde.
    Quant à nous,on va niquer ka France de Micro n,ce baiseur de Papis,comme Brigitte.
  • avatar
    Iran il y a 16 heures
    Qui aurait penser il y a 5 ans que derrire ce pays sous embargo il y a une telle puissance: africain prenez en de la graine
  • avatar
    Senegalais il y a 18 heures
    Tout le monde doit s unir contre ces criminels colons prédateurs génocidaires occidentaux qui foutent le chaos partout.
    Faut aussi foutre le bordel en France,ce pays colonialiste,esclavagiste,islamophobe,arabophobe,negrophobe et profondément raciste.
    Il faut qu elle paie tout le mal qu elle a infligé aux africains.
  • avatar
    Mirror il y a 15 heures
    Ces iraniens qui est ce qu ils veulent a la fin?
  • avatar
    True il y a 13 heures
    Se défendre tout simplement

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

ADJA AWA DIA
Avis de DécèsADJA AWA DIADate de Deces: 20 septembre, 2026🤲 12 prières · 💬 13 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances