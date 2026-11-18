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Auteur: Fatimata Diop BA

France : Des militants manifestent contre la maltraitance des crevettes

Le 4 novembre, à Châtenay-Malabry, en France, un petit groupe de militants baptisé « La Voix des Crevettes » a manifesté sa colère devant le siège de l'enseigne de grande distribution Lidl. Munis de pancartes, d'un mégaphone et d'une grande crevette en plastique, ils ont demandé au groupe de mieux traiter les crevettes qu'il commercialise. Il s'agissait de leur deuxième mobilisation, après une première action menée le 5 octobre. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de cette manifestation continuent de susciter de vives réactions.

Les défenseurs de la cause animale dénoncent principalement deux pratiques. D'abord, l’épédonculation, une technique qui consiste à arracher les yeux des crevettes femelles, sans anesthésie, afin d'accélérer leur maturation sexuelle et d'augmenter leur ponte. Ensuite, pour les tuer, les producteurs les plongent dans de l'eau glacée. Selon l'organisation ICAW (International Council for Animal Welfare), qui a publié un rapport sur le sujet le 16 octobre, les crustacés subissent une longue agonie avant de mourir. Les militants réclament ainsi que les crevettes soient étourdies par un choc électrique avant leur abattage afin de réduire leurs souffrances.

Ces manifestants ciblent particulièrement Lidl, estimant que d'autres enseignes françaises se sont déjà engagées à bannir ces méthodes d'ici à 2030. Le distributeur allemand a toutefois amorcé un premier pas en renonçant à l'ablation des pédoncules oculaires, mais il n'a pas encore pris d'engagement ferme concernant l'étourdissement électrique. De son côté, la direction de Lidl assure prendre le dossier au sérieux et affirme vouloir collaborer avec des scientifiques sur cette question. Pour rappel, environ 440 milliards de crevettes sont abattues chaque année dans le monde, dont 6 à 9 milliards sont consommées en France.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 4 novembre, le groupe « La Voix des Crevettes » a manifesté devant le siège de Lidl à Châtenay-Malabry pour demander un meilleur traitement des crevettes commercialisées. - Les militants dénoncent l'épédonculation (ablation des yeux des femelles sans anesthésie) et la mise à mort dans l'eau glacée, et réclament un étourdissement par choc électrique avant l'abattage. - Lidl a renoncé à l'ablation des pédoncules oculaires mais n'a pas pris d'engagement ferme sur l'étourdissement électrique, alors que d'autres enseignes françaises se sont engagées à bannir ces méthodes d'ici 2030.