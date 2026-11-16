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Auteur: Senewebnews

France : Gims renvoyé devant le tribunal correctionnel pour « corruption active»

Le chanteur franco-congolais de 40 ans Gims sera jugé aux côtés de sept autres personnes, dont l’un de ses associés et quatre fonctionnaires de police. La décision de renvoi émane du parquet de Paris.

L’artiste est soupçonné d’avoir rémunéré des fonctionnaires de police armés pour assurer sa protection personnelle. Il lui est également reproché d’avoir sollicité et obtenu des informations confidentielles issues des fichiers mis en œuvre par l’État.

Le parquet a retenu plusieurs qualifications pénales : corruption active de personnes dépositaires de l’autorité publique, complicité et recel de transmission frauduleuse de données ainsi que recel de violation du secret professionnel.

Ce renvoi est distinct de l'autre affaire qui le vise déjà depuis mars 2026, celle du blanchiment aggravé en bande organisée, pour laquelle il avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Pour l'heure, aucune date de procès n'a été annoncée pour ce volet « corruption active ».

Gims n'est pas en prison, il reste libre sous contrôle judiciaire.

Cette affaire intervient alors que la star traverse déjà une période difficile. Fin octobre, deux jours seulement avant d'entamer sa tournée "Carpe Diem", Gims reportait soudainement tous ses concerts prévus en France et en Belgique. « Je dois me rendre à l'évidence et me ranger aux avis médicaux", avait-il justifié sur son compte Instagram aux près de cinq millions d'abonnés, sans plus de précisions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Gims, 40 ans, est renvoyé devant le tribunal correctionnel par le parquet de Paris pour « corruption active », aux côtés de sept autres personnes dont un associé et quatre fonctionnaires de police. - Il est soupçonné d'avoir rémunéré des policiers armés pour sa protection personnelle et d'avoir sollicité et obtenu des informations confidentielles issues des fichiers de l'État. - Ce renvoi est distinct de l'affaire de blanchiment aggravé en bande organisée pour laquelle il est mis en examen depuis mars 2026 ; aucune date de procès n'a été annoncée et il reste libre sous contrôle judiciaire.