France : l'ex-Premier ministre de Villepin annonce sa candidature à la présidentielle
"Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", a lancé lors d'une conférence de presse à Paris celui qui est surtout connu à l'étranger pour son discours à l'ONU portant le "non" français à la guerre américaine en Irak en 2003.
L'élection présidentielle française se tiendra les 18 avril et 2 mai 2027.
En campagne de fait depuis plusieurs mois, l'ancien ministre des Affaires étrangères (2002-2004) de Jacques Chirac plafonnait début novembre à 3% des intentions de vote.
Ses détracteurs lui reprochent ses lucratives activités et conférences à l'étranger ces deux dernières décennies, notamment en Chine.
M. de Villepin a réfuté tout conflit d'intérêts. Tout comme dans l'affaire des statuettes reçues lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, qu'il a depuis données au Quai d'Orsay.
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