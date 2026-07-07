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International

France: Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle de 2027

Auteur: AFP

il y a 17 heures 4164 Lectures 3 Commentaires | English
France: Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle de 2027

France: Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle de 2027

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, quelques heures après sa condamnation en appel à une peine d'un an de prison ferme sous bracelet électronique pour détournement de fonds européens.

Se disant "innocente", elle a annoncé qu'elle allait se pourvoir en cassation, un recours devant la plus haute juridiction française qui "suspend les effets de l'arrêt" de la cour d'appel de Paris mardi, lors d'une interview sur la chaîne TF1.

"Je ferai donc campagne sans bracelet électronique", a ajouté la favorite des sondages, qui mènera donc sa quatrième campagne présidentielle.

Elle a accédé au deuxième tour lors des deux derniers scrutins de 2017 et 2022, battue à chaque fois par Emmanuel Macron qui ne peut se présenter à un troisième mandat.

"Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter", a-t-elle encore dit, assurant qu'elle "ne changerai(t) pas d'avis" en dépit du risque de voir sa peine confirmée d'ici quelques mois, car elle entend utiliser "les voies de recours" qui lui sont offertes "pour pouvoir défendre (son) innocence".

Elle a ajouté qu'elle formerait "un ticket gagnant" avec Jordan Bardella, le président du RN qui faisait figure de "plan B" du parti d'extrême droite en cas de non-candidature de Mme Le Pen. Le trentenaire sera son Premier ministre en cas de victoire l'année prochaine.

Marine Le Pen a vu mardi en début d'après-midi sa peine de première instance, prononcée le 31 mars 2025, réduite en appel à 45 mois d'inéligibilité, dont 15 mois ferme qu'elle a déjà purgés. Mais sa condamnation à trois ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, la plaçait face à un dilemme, alors qu'elle avait conditionné sa participation à la présidentielle à l'absence de condamnation au port d'un bracelet.

Une entrave qu'elle estime levée par son pourvoi en cassation.

"J'ai été heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter et que la Cour me rende mon éligibilité", a-t-elle encore déclaré.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Marine Le Pen a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, quelques heures après sa condamnation en appel à un an de prison ferme sous bracelet électronique pour détournement de fonds européens. - Elle se dit "innocente" et a annoncé un pourvoi en cassation, ce qui suspend les effets de l'arrêt, lui permettant de faire campagne "sans bracelet électronique". - En cas de victoire, elle formera "un ticket gagnant" avec Jordan Bardella, qui serait son Premier ministre.
Auteur: AFP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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  • image
    M il y a 16 heures
    Tant mieux déjà la quatrième fois elle est battue avec un bracelet électronique elle sera jamais présidente non seulement elle est raciste mais c’est une voleuse comme l’a dit Attal quand on vole on paie
  • image
    Setlu il y a 15 heures
    L'extreme droite francaise parti donneur de lecon parti de voleurs a col blanc .pffffff .

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