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Auteur: AFP

France: RSF demande la suspension de la chaine CNews, dénonçant un "péril démocratique"

L'ONG Reporters sans frontières a saisi jeudi le régulateur français de l'audiovisuel pour lui demander de suspendre pendant un mois la chaîne conservatrice CNews, dénonçant le non-respect du pluralisme pour favoriser l'extrême droite, à cinq mois de la présidentielle.

Une telle sanction est rare, mais possible en théorie, et ne pourrait intervenir qu'après une instruction qui peut durer plusieurs mois.

"Il y a un péril démocratique qui devient plus évident au fur et à mesure qu'on s'approche de l'élection présidentielle", pour laquelle les sondages donnent la candidate d'extrême droite Marine Le Pen largement en tête au premier tour, a déclaré à des journalistes le directeur général de RSF Thibaut Bruttin.

Les sanctions demandées sont "graves" mais "proportionnées" face à "un éditeur qui n'a pas changé du tout, en aucune manière, la trajectoire de ses antennes", malgré 12 mises en demeure et 11 amendes du régulateur (830.000 euros) depuis la création de CNews en 2017, a-t-il estimé.

RSF, qui a analysé 61 heures de trois programmes emblématiques, juge que la chaîne est "saturée par une petite poignée de thématiques chères à l'extrême droite": "immigration, insécurité, islamisme, débats identitaires, critiques de la gauche et de l'audiovisuel public concentrent près des deux tiers des sujets abordés".

CNews a dénoncé "l'acharnement" de RSF.

"Comment une organisation dont la mission historique est de défendre la liberté de la presse dans le monde peut-elle aujourd'hui concevoir de réclamer la fermeture, pendant un mois, de la première chaîne d'information de France, et qui plus est à quelques mois de l'élection présidentielle?", s'est interrogée, dans un communiqué, la chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

"CNews dénonce avec la plus grande fermeté l'acharnement de Reporters sans frontières à son encontre", a-t-elle poursuivi, en fustigeant "une méthodologie contestable", "une remise en cause de la liberté éditoriale" et "un discours militant" de la part de l'ONG.

CNews fait très souvent débat, accusée d'un côté de recopier les dérives de la chaîne américaine "Fox News", mais défendue de l'autre au nom de la liberté d'expression.

Le groupe Canal+, dans le giron de Vincent Bolloré a toujours dit que sa chaîne respectait le pluralisme.

Cette saisine est un nouvel épisode de la bataille que mène RSF devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) depuis 2021 pour obtenir des sanctions plus fermes contre la chaîne.

De son côté, l'Arcom a démarré en septembre une veille sur le respect du pluralisme d'opinion sur les quatre chaînes d'information françaises et suspecte "un manquement" de CNews, a appris jeudi l'AFP auprès du régulateur.

CNews a en outre été visée par une pétition citoyenne demandant son interdiction, qui a dépassé le million de signatures après l'attentat raciste de Trappes (banlieue ouest de Paris) le 23 octobre, mais l'Assemblée nationale a classé cette pétition qui aurait pu donner lieu à un débat dans l'hémicycle.

AFP

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