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Auteur: Bernadin PATINVOH

France : Teddy Riner annonce une plainte pour racisme contre une ex-collaboratrice de Sarkozy

En visite hier mercredi 25 novembre au Salon des maires à Paris, Teddy Riner a déclaré qu’il porterait plainte contre Emmanuelle Mignon. L’ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy avait en effet déclaré sur France Inter que la visite du judoka à « l’hôpital de Saint Denis avait un côté Tintin au Congo ».

"Tintin au Congo" est en réalité le nom du deuxième album des "Aventures de Tintin".

« Le racisme c’est quelque chose qui ne devrait plus arriver. On est en 2026 »

Il est régulièrement critiqué pour son paternalisme et les représentations racistes et coloniales qu’il véhicule envers les populations africaines et les hommes de couleur.

Pour Teddy Riner, il est clair que cette référence utilisée par Mignon pour qualifier sa visite à l’hôpital de Saint Denis, il y a quelques semaines, est raciste.

« Le racisme c’est quelque chose qui ne devrait plus arriver. On est en 2026, donc à chaque fois qu’il y aura quelqu’un qui va se permettre de déroger à la règle, moi je vais porter plainte… Emmanuelle Mignon, ce n'est pas n’importe qui, et moi non plus », a déclaré le candidat judoka. Il ne veut clairement pas laisser passer de tels propos, qu’importe la stature de la personne qui les tient.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Teddy Riner a annoncé au Salon des maires à Paris qu'il porterait plainte contre Emmanuelle Mignon. - Emmanuelle Mignon, ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, avait déclaré sur France Inter que la visite du judoka à l'hôpital de Saint Denis avait « un côté Tintin au Congo ». - Teddy Riner a déclaré : « Le racisme c'est quelque chose qui ne devrait plus arriver. On est en 2026 ».