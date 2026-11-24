Gaza : le responsable de la sécurité intérieure du Hamas tué par une frappe israélienne
Le responsable du Hamas pour la sécurité intérieure à Gaza a été tué mardi par une frappe israélienne près de la plus grande ville de ce territoire dévasté par la guerre, a indiqué une source sécuritaire palestinienne à l'AFP.
"La personne tuée est Naeem Abou Nahal, le directeur du service de sécurité intérieure à Gaza", a déclaré cette source, peu après que l'armée et les services du renseignement intérieur israéliens ont annoncé avoir "frappé un terroriste du Hamas de haut rang", sans préciser son identité.
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