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Auteur: AFP

GTA trop gentil ? Certains fans rejettent le virage pris par la franchise dans son dernier opus

Fini les prostituées, il faut désormais acheter des fleurs à sa compagne : la grande romance au cœur de l'histoire du nouveau GTA VI a mis en colère certains fans, qui accusent la franchise d'avoir trahi ses origines et intégré une "bouillie féministe".

En live sur la plateforme Twitch avec le célèbre streamer Anyme, le rappeur Leto a par exemple lâché la manette, refusant d'incarner "la racli" — une fille, en langage argotique.

"Ce jeu est bon à jeter, CUCK simulateur", s'est également énervé un joueur sur X, employant un terme issu des sphères masculinistes, désignant à la fois un cocu et, de façon très péjorative, une personne modérée politiquement ou de gauche.

Un autre a qualifié le jeu de "bouillie féministe".

Et certains joueurs conservateurs sont d'autant plus énervés que le jeu lui-même tourne en dérision les influenceurs masculinistes et l'obsession de la droite américaine pour les personnes transgenres.

Grand Theft Auto VI, qui a signé un lancement "record" avec 3,8 milliards de dollars de ventes générés dès le jour de sa sortie d'après son éditeur Rockstar Games, reste un jeu où la violence est omniprésente.

Le joueur incarne les personnages de Jason et Lucia, version moderne de Bonnie and Clyde, dans leurs vies de criminels à Vice City, réplique de Miami, pour s'assurer un meilleur avenir avec leur bébé.

- Entretenir la flamme -

Alors que les précédents volets se complaisaient dans le chaos, ce dernier opus se révèle moralement plus complexe.

Dans le GTA d'origine, sorti en 1997, le fait de rouler sur des piétons et de détruire des véhicules était par exemple salué par des applaudissements.

Désormais, le joueur doit entretenir la flamme entre les deux personnages qu'il incarne tour à tour, que ce soit en réparant la maison ou en achetant des fleurs et des bijoux.

Un nouveau système d'honneur récompensant les bons comportements et décourageant la violence gratuite, associé à l'accent mis sur une vie saine et les tâches domestiques dans le jeu, marque également une rupture nette avec les précédents opus de la franchise.

Le joueur doit ainsi maintenir la condition physique des personnages qu'il incarne pour réussir des braquages, tandis que les actes de gentillesse envers des inconnus ou des gestes de civisme, comme ne pas jeter de déchets par terre, leur rapportent des points de concentration.

D'après la presse spécialisée, soigner son couple et garder un profil de criminel "professionnel", par opposition aux "violents", "psychopathes" et "irrécupérables", sont nécessaires pour débloquer la meilleure fin du jeu.

Et pour la première fois depuis leur apparition dans GTA III, sorti en 2001, les prostituées sont absentes du jeu.

Là où les précédents opus permettaient des rencontres sexuelles payantes, "GTA VI est un jeu qui raconte l'histoire d'un couple dans une situation difficile, des amants en cavale", a déclaré Rockstar dans un communiqué.

"Même si nous avons beaucoup repris des précédents titres GTA, tout ce que nous avons intégré au VI l'a été pour servir l'esprit de l'histoire que nous souhaitions raconter", a poursuivi le studio.

- "Zone grise" -

"Je ne dirais pas que c'est quelque chose de sain, mais c'est une histoire complète, avec laquelle les gens peuvent interagir d'une manière plus profonde, et à certains égards plus réfléchie", a estimé auprès de l'AFP Andrew Przybylski, professeur en comportement humain et technologie à l'Oxford Internet Institute.

Il a ajouté que l'industrie du jeu vidéo avait beaucoup évolué depuis les débuts de GTA, avec par exemple plus de joueuses, mais réfuté l'idée que le jeu ne serait plus "transgressif".

"La police de Miami ne va pas être contente", a-t-il plaisanté.

Douglas Gentile, professeur de psychologie à l'Iowa State University a étudié l'impact des jeux vidéo violents sur les enfants.

Ancien directeur de recherche à l'Institut national sur les médias et la famille, qui avait critiqué GTA III à sa sortie, il a reconnu que cet opus était beaucoup plus nuancé.

"Ce jeu pourrait s'avérer bien plus intéressant puisqu'il se situe dans cette zone grise sur le plan moral où la plupart d'entre nous évoluons en réalité", a-t-il estimé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des fans critiquent GTA VI, accusant la franchise d'avoir trahi ses origines avec une « bouillie féministe ». - Le jeu introduit un système d'honneur récompensant les bons comportements et décourageant la violence gratuite. - Les prostituées sont absentes du jeu pour la première fois depuis GTA III, selon Rockstar pour servir l'histoire du couple.