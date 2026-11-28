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Auteur: le matin

Ils cambriolent un magasin, mais la neige les trahit

Deux suspects ont été arrêtés après le cambriolage d’un magasin de sport à Chamonix, grâce à leurs traces dans la neige. Tout le matériel de ski dérobé a été retrouvé.

Ces deux cambrioleurs avaient visiblement oublié un détail: la neige conserve les traces de pas... Ils ont été interpellés mercredi à Chamonix, en France, après avoir laissé derrière eux une piste que les gendarmes n'ont eu qu'à suivre.

Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu'un magasin de sport de la station haut-savoyarde a été cambriolé. «Une vingtaine de paires de chaussures de ski, une dizaine de paires de skis, des fixations et des snowboards sont dérobés», raconte la gendarmerie de la Haute-Savoie dans une publication sur Facebook. Celle-ci est accompagnée d'une image du butin.

Alertés par le propriétaire du commerce visé par les voleurs, les gendarmes ont rapidement repéré des empreintes dans la neige. En les suivant, ils sont arrivés sur un parking où se trouvaient deux véhicules, écrivent-ils. À l’intérieur de l’un d’eux, ils ont aperçu du matériel provenant du magasin cambriolé. Les deux suspects présents sur place ont été arrêtés et placés en garde à vue. La fouille du véhicule a permis de retrouver l’intégralité du butin, est-il précisé. Les deux hommes devront se présenter devant la justice le 20 mai 2027.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux suspects ont été arrêtés mercredi à Chamonix après le cambriolage d'un magasin de sport, grâce à leurs traces dans la neige. - Une vingtaine de paires de chaussures de ski, une dizaine de paires de skis, des fixations et des snowboards ont été dérobés. - Tout le matériel dérobé a été retrouvé lors de la fouille du véhicule, et les deux hommes devront se présenter devant la justice le 20 mai 2027.