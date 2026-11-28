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Auteur: AFP

il y a 14 minutes

Israël affirme avoir tué deux « terroristes » travaillant dans une clinique MSF

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tué deux « terroristes » du Hamas travaillant dans une clinique de Médecins sans frontières (MSF), provoquant l'indignation de l'organisation caritative.

Les hommes travaillaient comme agents de sécurité dans une clinique de la ville de Gaza, et les Forces de défense israéliennes (FDI) ont identifié l'un d'eux comme commandant d'une cellule d'artillerie du Hamas.

MSF s'est dite « dévastée » par ces meurtres et a dénoncé une « attaque directe » contre l'organisation.

« Nos locaux étaient clairement signalés par les logos de MSF, et leur emplacement avait été communiqué à l'armée israélienne et était connu d'elle », pouvait-on lire sur X.

L'armée israélienne a nié avoir ciblé un hôpital ou endommagé des infrastructures médicales.

« Voici un nouvel exemple de l’infiltration de l’organisation terroriste Hamas au sein des organisations internationales », a-t-on pu lire sur Telegram.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'armée israélienne a annoncé avoir tué deux « terroristes » du Hamas travaillant comme agents de sécurité dans une clinique MSF à Gaza. - MSF s'est dite « dévastée » et a dénoncé une « attaque directe », précisant que ses locaux étaient signalés et leur emplacement connu de l'armée israélienne. - L'armée israélienne a nié avoir ciblé un hôpital ou endommagé des infrastructures médicales, dénonçant une « infiltration » du Hamas.