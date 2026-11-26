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Auteur: AFP

il y a 14 minutes

Koweït : deux Italiens tués dans une attaque de drones attribuée à l'Iran

Une frappe de drones imputée à l'Iran a tué deux Italiens au Koweït, la première attaque meurtrière depuis des mois dans le Golfe, où Téhéran a récemment recommencé à frapper les alliés de Washington.

L'armée iranienne a démenti, assurant n'avoir mené "aucune opération" dans la région.

Le Koweït et l'Italie avaient tous deux pointé la République islamique, la diplomatie iranienne parlant de "drones en provenance d'Iran" ayant ciblé des installations militaires koweïtiennes, "parmi lesquelles une station de détection de la défense antiaérienne où travaillaient deux techniciens italiens de Rheinmetall Italia", une entreprise d'armement.

"Il y a eu une forte explosion et, malheureusement, (...) nos deux compatriotes sont décédés", a précisé le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani.

Deux autres personnes, un Pakistanais et un Koweïtien, ont également été blessés, selon le ministère de la Défense.

Les pays du Golfe avaient été largement ciblés par Téhéran dans les premiers mois de la guerre régionale déclenchée en février par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

Mais ils étaient épargnés depuis septembre, dans un contexte d'accalmie plus générale qui n'a cependant permis aucune avancée vers un règlement du conflit, les tractations diplomatiques marquant le pas.

Les frappes ont repris de manière irrégulière depuis mi-novembre, contre Bahreïn et le Koweït, qui comptent plusieurs bases américaines sur leur territoire.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle appelé à renforcer la pression contre l'Iran.

"Les événements d'aujourd'hui nous rappellent une fois de plus que la sécurité dans le Golfe est une question qui nous concerne tous", a-t-elle écrit sur X.

Raffinerie ciblée en Arabie saoudite

Le conflit régional s'était étendu à un nouveau front en juillet, avec la reprise des combats au Yémen entre les Houthis, soutenus par Téhéran, et le gouvernement yéménite, appuyé par Riyad.

L'Arabie saoudite, qui avait déjà subi des frappes iraniennes et souffert du blocage du détroit d'Ormuz l'empêchant largement d'exporter son pétrole, essuie désormais des attaques quasi quotidiennes des combattants pro-iraniens.

Les forces saoudiennes ont ainsi signalé jeudi une frappe houthie contre la raffinerie de Jazan, dans le sud du royaume.

Elles-mêmes ripostent en bombardant les positions de ses ennemis au Yémen.

Les Houthis, qui contrôlent les parties les plus peuplées du Yémen, ont rapporté des frappes saoudiennes sur la capitale Sanaa, et la ville portuaire de Hodeida, dans l'ouest du pays.

Selon les médias houthis, les attaques ont visé une usine de chips à Sanaa et une station d'épuration à Hodeida.

Les affrontements au Yémen se sont intensifiés en septembre, avec la prise par les Houthis du littoral occidental yéménite, contrôlant le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, sur la mer Rouge.

Le groupe est à présent à l'offensive vers Aden, siège du gouvernement.

Le mouvement affirme que des centaines de civils ont déjà été tués au Yémen.

Les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, visant notamment ses installations pétrolières et ses aéroports, ont de leur côté fait 26 morts dans le royaume, selon les autorités saoudiennes.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une frappe de drones imputée à l'Iran a tué deux Italiens au Koweït, première attaque meurtrière depuis des mois dans le Golfe. - L'armée iranienne a démenti avoir mené "aucune opération" dans la région, tandis que le Koweït et l'Italie ont pointé la République islamique. - Deux autres personnes, un Pakistanais et un Koweïtien, ont été blessées selon le ministère de la Défense.