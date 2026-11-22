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Auteur: afrikmag

La Russie transforme la Libye en un important corridor aérien vers le Mali

Une enquête qui a utilisé la reconstitution des itinéraires de vol de deux avions Ilyushin à partir de données de suivi de vol montre que la Russie a continué d’utiliser l’est de la Libye comme voie d’accès au Mali, deux avions cargo ayant effectué six voyages vers ce pays d’Afrique de l’Ouest en seulement six semaines.

Ce n’est pas le premier incident de ce genre, puisque deux avions algériens auraient survolé l’espace aérien polonais en route vers la Russie en septembre.

Cependant, récemment, deux avions cargo russes ont effectué environ six vols entre Benghazi et Bamako entre le 1er octobre et le 12 novembre.

L’incident a été découvert par le groupe de recherche open-source Eekad, qui, comme mentionné précédemment, a suivi l’avion à l’aide de données de vol.

Le rapport notait que des deux avions, l’un était l’avion militaire russe : Il-76MD-90A immatriculé RF-78658, qui a effectué quatre voyages.

L’autre était un Il-76TD, immatriculé RA-76363 et exploité par le ministère russe des Situations d’urgence.

Le 12 novembre, l’avion a volé de Russie vers la Syrie avant de faire escale à Benghazi et de poursuivre sa route vers Bamako, selon le rapport.

Il est retourné en Libye avant de partir pour Lattaquié en Syrie le 14 novembre, puis de repartir pour la Russie.

Le deuxième appareil a effectué deux voyages au Mali. Il a volé de Benghazi à Bamako le 31 octobre, est revenu le lendemain, puis est revenu dans l’est de la Libye le 4 novembre.

Il a ensuite effectué un autre voyage au Mali le 5 novembre avant de retourner à Benghazi.

Les activités de la Russie en Libye s’étendent au-delà de l’aéroport de Benghazi.

Une étude satellitaire réalisée par le projet de recherche Tearline, citée par Nova en septembre, a identifié des travaux de construction ou de modernisation sur six bases aériennes militaires, dont Al Khadim, Al Jufra, Al Qardabiya, Tamanhint, Brak al Shati et Maaten al Sarra.

La plupart de ces installations se trouvent dans des zones contrôlées par le commandant de l’est libyen, Khalifa Haftar. Leur emplacement pourrait les rendre utiles pour les opérations russes reliant la Méditerranée au Sahel, où Moscou a renforcé sa présence militaire par le biais de l’Africa Corps.

Cependant, l’étude n’a pas établi que la Russie avait financé tous les travaux signalés, comme on a pu le constater sur le site d’information italien Nova .

Parallèlement, la mission navale de l’Union européenne, EUNAVFOR MED IRINI, a surveillé 83 vols suspects en octobre, contre 91 en septembre.

Depuis 2020, la mission a recensé 3 100 vols dans le cadre des efforts déployés pour surveiller les éventuelles violations de l’embargo sur les armes imposé à la Libye.

Ces chiffres ne permettent pas de déterminer le nombre de vols impliquant la Russie ni si certains voyages ont enfreint l’embargo.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux avions cargo russes ont effectué environ six vols entre Benghazi et Bamako entre le 1er octobre et le 12 novembre, selon une enquête basée sur des données de suivi de vol. - L'un des appareils était un Il-76MD-90A immatriculé RF-78658 (quatre voyages) et l'autre un Il-76TD immatriculé RA-76363 exploité par le ministère russe des Situations d'urgence (deux voyages). - Une étude satellitaire du projet Tearline a identifié des travaux de construction ou de modernisation sur six bases aériennes militaires en Libye, dont la plupart se trouvent dans des zones contrôlées par Khalifa Haftar.