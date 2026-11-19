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Auteur: AFRIKMAG

L’acteur Will Smith poursuivi par un ancien ami pour harcèlement sexuel

Will Smith a démenti les accusations contenues dans une plainte déposée par son ancien ami Bilaal Salaam, qui affirme que l’acteur lui a saisi les parties intimes par-dessus ses vêtements lors d’une soirée à Hollywood, après la première du film _Aladdin_ en 2019.

Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, Salaam allègue que Smith a fait des commentaires sur ses tétons alors qu’ils enregistraient une vidéo lors de l’événement, les décrivant comme « brillants » et « luisants ». Salaam affirme également que Smith s’est mis à gémir, ce qui l’a embarrassé et l’a poussé à s’isoler seul dans un coin.

La plainte allègue que Smith s’est ensuite approché de Salaam et lui a saisi le sexe à travers ses vêtements pendant environ 10 secondes, avant que Salaam ne le repousse et ne proteste bruyamment.

Salaam affirme que Smith s’est excusé, puis s’est de nouveau approché de lui en compagnie de son épouse, Jada Pinkett Smith. Il allègue que Smith s’est excusé une seconde fois, a déclaré qu’il avait bu et lui a demandé de ne pas évoquer l’incident, craignant que des spéculations sur sa sexualité ne nuisent à sa carrière.

Salaam dit s’être senti « honteux, humilié et effrayé par ces conséquences ». Il affirme avoir dit à Smith qu’il ne lui pardonnerait pas, mais qu’il mettrait l’incident derrière lui. Un avocat représentant Smith a rejeté les accusations dans une déclaration à TMZ.

« Cette accusation est fausse. Cela ne s’est jamais produit. Depuis des années, Bilaal Salaam formule des allégations scandaleuses, salaces et fausses à propos de Will Smith et de sa famille, qui ont toutes été rejetées ou se sont révélées fausses », a déclaré l’avocat.

« Il l’a fait à maintes reprises, chaque nouvelle invention étant plus scandaleuse que la précédente et totalement mensongère. Nous continuerons à contester vigoureusement ses mensonges devant les tribunaux. »

Cette nouvelle affaire fait suite à un litige distinct opposant Salaam à Pinkett Smith. Salaam réclame 3 millions de dollars à celle-ci, l’accusant de l’avoir menacé physiquement. Pinkett Smith a nié tout acte répréhensible et a déposé une requête visant à faire rejeter une partie de cette plainte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Will Smith a démenti les accusations de harcèlement sexuel déposées par son ancien ami Bilaal Salaam, qui affirme que l'acteur lui a saisi les parties intimes par-dessus ses vêtements lors d'une soirée à Hollywood après la première d'Aladdin en 2019. - L'avocat de Smith a déclaré à TMZ que « cette accusation est fausse » et que Salaam formule depuis des années des allégations « rejetées ou qui se sont révélées fausses ». - Cette affaire fait suite à un litige distinct dans lequel Salaam réclame 3 millions de dollars à Jada Pinkett Smith, l'accusant de l'avoir menacé physiquement, ce qu'elle nie.