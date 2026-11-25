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Auteur: AFP

il y a 55 minutes

Le père de Meghan Markle formellement inculpé pour détention d'images pédocriminelles

Le père de Meghan Markle, l'épouse américaine du prince Harry, a été formellement inculpé mardi en Californie, pour détention d'images pédocriminelles.

Thomas Markle, 82 ans, est actuellement détenu en Floride, après avoir retiré le bracelet électronique qu'il devait porter pour son assignation à résidence. Il doit comparaître devant un tribunal fédéral de Los Angeles dans les prochaines semaines.

Selon l'acte d'accusation publié mardi, il détenait des négatifs 35 mm représentant des agressions sexuelles sur mineurs, dont au moins une image impliquant un enfant prépubère.

Des photographies illégales ont aussi été retrouvées à la fois aux Philippines, où il a auparavant résidé, et dans deux garde-meubles qu'il louait à Los Angeles.

Les agents du FBI ont saisi des dizaines de diapositives, de négatifs et d'images dans des livres, dont deux montrent Thomas Markle avec des enfants dénudés.

Une juge a ordonné début novembre qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique, en soulignant "l'âge avancé et les pertes de mémoire de l'accusé".

Elle souhaite s'assurer qu'il ne souffre pas d'une "maladie mentale" qui l'empêcherait de "saisir la nature et les conséquences de la procédure" à son encontre.

Les ennuis judiciaires de Thomas Markle ont commencé en octobre, lorsque le tabloïd britannique The Sun a révélé que son fils avait découvert des images d'agressions sexuelles sur mineurs, en fouillant des cartons trouvés dans l'ancienne maison de son père aux Philippines.

M. Markle vivait à Cebu, dans ce pays d'Asie du Sud-Est où il s'est temporairement installé en 2025, avant de revenir aux États-Unis cette année.

Fin octobre, Meghan Markle s'est dite "profondément bouleversée" par le scandale, et a révélé la raison pour laquelle elle s'était éloignée depuis longtemps de son père.

Elle ne lui a permis aucun contact avec ses enfants à cause de précédentes allégations "inquiétantes et perturbantes".

Après six ans aux États-Unis, Meghan, le prince Harry et leurs deux enfants sont revenus fin août vivre au Royaume-Uni.

Le couple avait quitté avec fracas le Royaume-Uni en 2020, sur fond de tensions avec la famille royale, dont ils ne sont plus, depuis, des membres actifs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Thomas Markle, père de Meghan Markle, a été formellement inculpé mardi en Californie pour détention d'images pédocriminelles. - Il est détenu en Floride après avoir retiré son bracelet électronique d'assignation à résidence et doit comparaître devant un tribunal fédéral de Los Angeles. - Une juge a ordonné début novembre une expertise psychiatrique, évoquant son âge avancé et ses pertes de mémoire.