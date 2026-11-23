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Auteur: AFP

L'Iran a infligé 74 coups de fouet à une chanteuse

﻿Les autorités iraniennes ont infligé lundi 74 coups de fouet à une chanteuse qui s'était produite sans voile dans une vidéo diffusée sur YouTube, a rapporté l'agence de presse Isna, citant son avocat.

Parastoo Ahmadi, âgée de 29 ans, avait été condamnée en juin, comme plusieurs membres de son équipe, pour un concert organisé devant une salle vide mais retransmis sur internet en décembre 2024.

Accompagnée d'un pianiste, d'un batteur, d'un guitariste et d'un bassiste, tous de noir vêtus, la jeune femme était apparue sans voile, portant une longue robe à bretelles et les lèvres maquillées en rouge.

Le concert a été visionné plus de trois millions de fois sur la chaîne YouTube de la chanteuse.

En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en public. Elles doivent aussi porter des tenues couvrantes ne révélant pas leurs formes, et porter le voile.

"La peine de 74 coups de fouet infligée à Parastoo Ahmadi et à quatre membres de son équipe (...) a été exécutée aujourd'hui", a annoncé Me Mostafa Nili, cité par l'agence Isna. L'information a été confirmée par le quotidien réformiste Shargh.

La chanteuse avait passé deux semaines en détention avant d'être libérée sous caution. Elle et son équipe avaient comparu pour "atteinte à la décence publique" et "complicité dans la production, la transmission, la diffusion et la publication de contenus obscènes et vulgaires".

Début octobre, Amnesty International s'était insurgé de la confirmation en appel de la peine, exhortant l'Iran à "renoncer à tout projet d'exécution des peines de flagellation" - "un châtiment cruel, inhumain et dégradant".

Malgré les restrictions, de plus en plus d'Iraniennes osent une plus grande liberté vestimentaire.

Cette évolution a débuté en 2022 avec le mouvement de protestation lancé après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendument enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les autorités iraniennes ont infligé lundi 74 coups de fouet à la chanteuse Parastoo Ahmadi, selon l'agence Isna citant son avocat. - Parastoo Ahmadi, 29 ans, avait été condamnée en juin pour un concert diffusé sur YouTube en décembre 2024 où elle apparaissait sans voile. - La peine a également été exécutée contre quatre membres de son équipe, selon Me Mostafa Nili.