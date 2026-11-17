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Auteur: AFP

L'Iran vise une base américaine à Bahreïn, troisième attaque en cinq jours

L'Iran a revendiqué mardi une nouvelle attaque sur une base américaine à Bahreïn, la troisième en cinq jours, un regain de tensions alors que le conflit au Moyen-Orient connaît une accalmie depuis septembre.

Les pays du Golfe avaient été les premières cibles de l'Iran au plus fort de la guerre régionale, avec des frappes quasi-quotidiennes en représailles à celles menées par les Etats-Unis et Israël sur l'Iran à partir de fin février.

Mais les affrontements s'étaient ensuite concentrés dans le stratégique détroit d'Ormuz, où la navigation reste largement entravée.

Jusqu'à il y a quelques jours : pour la première fois depuis septembre, Bahreïn a été ciblé trois fois, vendredi, dimanche et mardi, l'Iran revendiquant à chaque fois des frappes de drones contre des bases américaines.

Au grand désespoir des habitants, qui espéraient avoir tourné la page des alertes sur leurs téléphones suivies de près par des explosions, entendues mardi matin encore à Manama.

Lulwa Mahmoud, une employée gouvernementale, a directement pensé à la sécurité de sa famille et surtout celle de sa fille, à l'école à ce moment-là. "Je suis prise dans un cycle d'anxiété, face au flot constant d'informations et au retour des alertes", reconnaît auprès de l'AFP cette quadragénaire.

L'Iran a déclaré ensuite avoir visé la base américaine de Cheikh Issa, sur la petite île du Golfe, en réponse aux "violations répétées de l'espace aérien iranien par les drones de l'armée américaine", selon un communiqué des Gardiens de la Révolution.

Cette puissante force armée iranienne annonce régulièrement l'interception de drones américains au dessus du détroit d'Ormuz et dans le ciel du sud de l'Iran.

Toutes les attaques sur Bahreïn ont été interceptées, y compris celle de mardi, selon les autorités bahreïnies.

- "Sonder les lignes rouges" -

Andreas Krieg, analyste du King's College de Londres, décrit la situation comme un "test délibéré des limites plutôt qu'un retour immédiat à une guerre de grande ampleur".

Washington comme Téhéran "sondent les lignes rouges de l'autre et chercent à déterminer jusqu'où ils peuvent aller sans provoquer une réponse qui leur échappe", estime-t-il, y voyant toutefois un jeu "dangereux".

Pourquoi cibler Bahreïn plus qu'un autre pays du Golfe ?

La toute petite île est un concentré de cibles stratégiques, et abrite notamment une des principales bases navales américaines au monde, ce qui en fait le pays "le plus vulnérable aux attaques", décrypte Andreas Krieg. Et Bahreïn "a adopté la posture la plus agressive à l'égard de l'Iran", avec qui la relation est "la plus tendue" dans la région.

Le royaume est dirigé par une minorité sunnite mais la majorité de la population est chiite, comme en Iran.

Lundi, la justice bahreïnie a condamné à la prison à perpétuité 64 chiites, pour la plupart des religieux, les accusant d'être liés aux Gardiens de la Révolution.

Sans faire de lien avec l'attaque menée en parallèle, l'Iran a dénoncé mardi matin des "condamnations cruelles", et démenti les accusations.

Sur le plan diplomatique, les pourparlers patinent toujours.

Oman, dont les côtes bordent également le détroit d'Ormuz, a annoncé que son chef de la diplomatie et son homologue iranien s'étaient à nouveau rencontrés à Mascate pour tenter de régler l'épineuse question de la navigation dans le passage maritime, où transitait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux.

Téhéran continue de cibler régulièrement les navires s'y engageant sans son autorisation, tandis que Washington maintient un blocus sur les ports iraniens.

Et dans ce contexte tendu, l'armée américaine a annoncé lundi qu'un troisième de ses porte-avions, le Theodore Roosevelt, était désormais opérationnel au Moyen-Orient.

La guerre doit faire partie des sujets au menu des discussions lors du sommet trilatéral inédit entre Donald Trump et ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine prévu cette semaine en Chine, selon la Maison Blanche.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Iran a revendiqué mardi une troisième attaque en cinq jours contre une base américaine à Bahreïn, après celles de vendredi et dimanche. - Toutes les attaques sur Bahreïn ont été interceptées, selon les autorités bahreïniennes. - L'Iran affirme avoir visé la base de Cheikh Issa en réponse aux « violations répétées de l'espace aérien iranien par les drones de l'armée américaine ».