Marine Le Pen condamnée à un an de prison sous bracelet: sa candidature à la présidentielle incertaine
Le verdict est tombé: Marine Le Pen a été condamnée à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique par la cour d’appel de Paris dans l’affaire dite des assistants parlementaires européens. Sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 reste toutefois incertaine.
Le Pen avait conditionné mercredi sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet. “Quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements, et ça n’est pas le cas si vous êtes porteur d’un bracelet électronique”, avait-elle déclaré sur la chaîne LCI.
Commentaires (2)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.