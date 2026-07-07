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Auteur: 7sur7

il y a 1 jour

Marine Le Pen condamnée à un an de prison sous bracelet: sa candidature à la présidentielle incertaine

Le verdict est tombé: Marine Le Pen a été condamnée à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique par la cour d’appel de Paris dans l’affaire dite des assistants parlementaires européens. Sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 reste toutefois incertaine.

Le Pen avait conditionné mercredi sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet. “Quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements, et ça n’est pas le cas si vous êtes porteur d’un bracelet électronique”, avait-elle déclaré sur la chaîne LCI.