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International

Marine Le Pen condamnée à un an de prison sous bracelet: sa candidature à la présidentielle incertaine

Auteur: 7sur7

il y a 1 jour 2624 Lectures 2 Commentaires | English
Marine Le Pen condamnée à un an de prison sous bracelet: sa candidature à la présidentielle incertaine

Marine Le Pen condamnée à un an de prison sous bracelet: sa candidature à la présidentielle incertaine

Le verdict est tombé: Marine Le Pen a été condamnée à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique par la cour d’appel de Paris dans l’affaire dite des assistants parlementaires européens. Sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 reste toutefois incertaine.

Le Pen avait conditionné mercredi sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet. “Quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements, et ça n’est pas le cas si vous êtes porteur d’un bracelet électronique”, avait-elle déclaré sur la chaîne LCI.

Auteur: 7sur7
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (2)

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    Revelation il y a 23 heures
    Marine et diomaye du pareil au même pas d’inquiétude sondage 0% ils complètent l’un de l’autre

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