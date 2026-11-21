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Auteur: Ouest France

Mexique : 250 personnes en route vers la frontière américaine

Un groupe de 250 personnes, principalement originaires d’Amérique centrale, est arrivé vendredi 20 novembre au Mexique avec l’espoir de rejoindre les États-Unis, malgré la fermeture annoncée de la frontière.

Un groupe de 250 personnes, en majorité venues d’Amérique centrale, est arrivé vendredi 20 novembre au Mexique avec l’objectif de rejoindre les États-Unis, où Donald Trump a assuré que la frontière resterait fermée.

De jeunes hommes et des familles avec des enfants ont franchi la frontière avec le Guatemala au niveau de la ville de Tapachula, ont constaté des journalistes de l’AFP. Portant quelques affaires, ils ont avancé sans être bloqués par les autorités mexicaines, brandissant une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Dieu est avec nous ».

Plusieurs expulsions

Plusieurs personnes ont raconté à l’AFP avoir été expulsées des États-Unis après des raids de la police américaine de l’immigration (ICE), dont les méthodes sont souvent jugées brutales. « Je suis aussi victime de l’ICE, maintenant je pars chercher ma fille qui se trouve à Houston […] elle vient de naître, on ne m’a même pas laissé profiter d’elle, mais ça me motive encore plus, ça me donne la force de traverser la frontière », raconte Saba Nájera, un homme hondurien de 31 ans.

Au cours du premier mandat de Donald Trump et de la présidence de Joe Biden, ce type de traversée en groupe était régulier. Depuis la victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat le 3 novembre, le flux de personnes s’est à nouveau intensifié, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les groupes les plus importants ont été bloqués par les forces de sécurité, tandis que d’autres se sont dispersés après que des agents mexicains leur ont fait savoir qu’il était impossible d’entrer aux États-Unis et leur ont proposé de demander l’asile dans le pays. Un autre groupe d’une centaine de personnes avançait vendredi vers l’État d’Oaxaca, dans le sud du Mexique. Donald Trump a menacé de doubler les droits de douane imposés au Mexique si le pays n’enrayait pas l’avancée de ces personnes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un groupe de 250 personnes, principalement originaires d'Amérique centrale, est arrivé vendredi 20 novembre au Mexique avec l'objectif de rejoindre les États-Unis. - Des jeunes hommes et des familles avec enfants ont franchi la frontière avec le Guatemala à Tapachula sans être bloqués par les autorités mexicaines. - Plusieurs personnes ont raconté avoir été expulsées des États-Unis après des raids de l'ICE, et Donald Trump a menacé de doubler les droits de douane imposés au Mexique si le pays n'enrayait pas l'avancée de ces personnes.