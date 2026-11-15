Migration irrégulière : 757 migrants débarquent aux Canaries en une seule journée, dont 372 partis du Sénégal
Nouvelle vague d’arrivées de migrants aux îles Canaries. Au total, 757 personnes ont débarqué le samedi 14 novembre 2026 à bord de sept pirogues en provenance des côtes sénégalaises et gambiennes. Parmi ces migrants figurent 576 hommes, 83 femmes et 98 mineurs.
Dans le détail, quatre embarcations transportant 372 migrants ont quitté les côtes sénégalaises, tandis que trois autres pirogues, parties de la Gambie, ont acheminé 385 personnes vers l’archipel espagnol.
Ces nouvelles arrivées illustrent la persistance des départs par voie maritime depuis les côtes ouest-africaines, malgré les risques considérables liés à cette traversée vers l’Europe.
Commentaires (17)
Je ne comprends guere ce paradoxe qu'il ya dans la gestion de cette lancinante question qu'est l'immigration clandestine. Vous voulez combrattre le fleau, en revanche vous publiez partout dans les médias les arrivées aux iles des canaris pour faire quoi inciter encore les jeunes à prendre les pirogues. Pourtant vous oublier de dire qu'à chaque fois il y'a une arrivée, il ya 10 embarcations qui se sont perdues dans les eaux. Soit unratio de 1/10 trés faible et risqué comme voyage.
La jeunesse d'aujourd'hui est facilement influençable donc aux médias de savoir ce qu'ils doivent publier svp.
Je termine par une question, est ce que votre mission est d'inciter les jeunes à braver la mer en véhiculant ces brins d'arrivée ou bien de sensibiliser les jeunes afin de décourager les départs ?
Le salaire et les avantages en Afrique sont une misère par rapport à l'Europe. Moi j'appelle cela de l'esclave moderne, on ne peut plus parler de négritude, pendant que tout les africains risque leurs vies pour aller en Europe.
Nous avons les moyens de subvenir de nous même, le problème c'est que l'africain, n'accepte pas que son frère avance, nous avons des ressources, et les taxes dans certains pays sont exagéré. S'il vous plaît moi j'y crois à l'Afrique.
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