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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 17 heures

Migration irrégulière : 757 migrants débarquent aux Canaries en une seule journée, dont 372 partis du Sénégal

Nouvelle vague d’arrivées de migrants aux îles Canaries. Au total, 757 personnes ont débarqué le samedi 14 novembre 2026 à bord de sept pirogues en provenance des côtes sénégalaises et gambiennes. Parmi ces migrants figurent 576 hommes, 83 femmes et 98 mineurs.

Dans le détail, quatre embarcations transportant 372 migrants ont quitté les côtes sénégalaises, tandis que trois autres pirogues, parties de la Gambie, ont acheminé 385 personnes vers l’archipel espagnol.

Ces nouvelles arrivées illustrent la persistance des départs par voie maritime depuis les côtes ouest-africaines, malgré les risques considérables liés à cette traversée vers l’Europe.