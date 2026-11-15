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Migration irrégulière : 757 migrants débarquent aux Canaries en une seule journée, dont 372 partis du Sénégal

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

3517 Lectures 17 Commentaires | English
Migration irrégulière : 757 migrants débarquent aux Canaries en une seule journée, dont 372 partis du Sénégal

Migration irrégulière : 757 migrants débarquent aux Canaries en une seule journée, dont 372 partis du Sénégal

Nouvelle vague d’arrivées de migrants aux îles Canaries. Au total, 757 personnes ont débarqué le samedi 14 novembre 2026 à bord de sept pirogues en provenance des côtes sénégalaises et gambiennes. Parmi ces migrants figurent 576 hommes, 83 femmes et 98 mineurs.

Dans le détail, quatre embarcations transportant 372 migrants ont quitté les côtes sénégalaises, tandis que trois autres pirogues, parties de la Gambie, ont acheminé 385 personnes vers l’archipel espagnol.

Ces nouvelles arrivées illustrent la persistance des départs par voie maritime depuis les côtes ouest-africaines, malgré les risques considérables liés à cette traversée vers l’Europe.

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR
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Commentaires (17)

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    Kha ⭐ Top commentaire il y a 16 heures
    Bjr
    Je ne comprends guere ce paradoxe qu'il ya dans la gestion de cette lancinante question qu'est l'immigration clandestine. Vous voulez combrattre le fleau, en revanche vous publiez partout dans les médias les arrivées aux iles des canaris pour faire quoi inciter encore les jeunes à prendre les pirogues. Pourtant vous oublier de dire qu'à chaque fois il y'a une arrivée, il ya 10 embarcations qui se sont perdues dans les eaux. Soit unratio de 1/10 trés faible et risqué comme voyage.
    La jeunesse d'aujourd'hui est facilement influençable donc aux médias de savoir ce qu'ils doivent publier svp.
    Je termine par une question, est ce que votre mission est d'inciter les jeunes à braver la mer en véhiculant ces brins d'arrivée ou bien de sensibiliser les jeunes afin de décourager les départs ?
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    Lil il y a 16 heures
    Pire sur les 757 probablement 700 vont etre rapatries et mm une fois dedans le calvaire commence vu que tu n'as pas de papier te loger travailler ouvrir un compte faire valoir tes droits t'es quasi-impossible
  • avatar
    anonyme il y a 16 heures
    pour arreter ces departs , une seule et unique solution que tout le monde connait et n'ose appliquer c'est de rapatrier systématiquement en afrique de l'ouest tous ceux qui atteignent les iles canaries quitte à leur remettre un pecule pour qu'ils rejoignent leur pays d'origine . désolé mais on ne peut continuer à laisser partir dans ces pirogues jusqu'à des nourrissons. Nos gouvernants doivent se retrousser les manches pour favoriser l'emploi dans nos pays et ne pas investir toute leur energie pour acceder au pouvoir et y demeurer le plus longtemps possible dans le confort.
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    Témoins il y a 15 heures
    Si nous arrivons au pouvoir, en 2 mois, nous transférons ce pays et ce sera le tour des européens qui vont prendre des pirogues pour nous nous envahir " dixit Ousmane Sonko
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    Heureusement il y a 14 heures
    Heureusement qu'il habitait juste à côté; à la Cité Keur Gorgui car l'adage dit "A beau mentir qui vient de loin". S'il habitait derrière Thiés, donc à plus de 100 km, on serait foutu
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    Jp il y a 16 heures
    Ne le prenez pas mal svp,
    Le salaire et les avantages en Afrique sont une misère par rapport à l'Europe. Moi j'appelle cela de l'esclave moderne, on ne peut plus parler de négritude, pendant que tout les africains risque leurs vies pour aller en Europe.
    Nous avons les moyens de subvenir de nous même, le problème c'est que l'africain, n'accepte pas que son frère avance, nous avons des ressources, et les taxes dans certains pays sont exagéré. S'il vous plaît moi j'y crois à l'Afrique.
  • avatar
    Bronski Beat il y a 16 heures
    Tous les casseurs et autres soutiens de Pastef sont en train de prendre la tangente. On va fourguer toute notre racaille aux Espagnols.
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    ndy il y a 16 heures
    Vous envoyez des femmes potelées en tenue moulant, faut pas se plaindre s'il y a un appel d'air...
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    pedro il y a 10 heures
    Même s'ils envoient des femmes à barbes ils vont tomber "amoureux fous" s'installer chez iels ouvrir le frigo et monter le chauffage.
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    Loron il y a 14 heures
    Ou sont nos nationalistes,I'm faut retenir les senegalais et ne pas envahir l'espagne
  • avatar
    mamadou lepen il y a 10 heures
    On sait déjà ce qu'ils vont raconter: "Jé parti chercher médicalment ma mère est malade, ma femme est souffri , ma soeur est mouru, on a faim, lé nouars cé mauvais vou le gentil et belle, hé blanc c bon deh"
  • avatar
    Niitsn il y a 14 heures
    C'est faux. Il y a eu plus que ça. Chaque bateau fait plus de 200 personnes et combien de bateaux sont partis du Sénégal? Plus de 100.
  • avatar
    mamadou lepen il y a 10 heures
    Vous les renvoyez avec quelques vivres un peu d'eau. Ils ne veulent pas changer leur mentalité qui est en grande partie responsable de l'état de leur pays...
  • avatar
    vala il y a 7 heures
    Il faut les envoyer en France , beaucoup de couples sans enfant qui cherchent à adopter

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