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Pagaille aérienne aux États-Unis au lendemain d'une suspension rarissime des décollages

Auteur: AFP

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Pagaille aérienne aux États-Unis au lendemain d'une suspension rarissime des décollages

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Des centaines de milliers d'Américains subissent samedi la pagaille dans le ciel du pays au lendemain de la suspension rarissime de tous les décollages pendant plusieurs heures à cause d'une panne de communication qui fait émerger une question budgétaire.

"Les opérations retournent progressivement à la normale ce matin" mais il y aura encore "des retards et annulations, le temps que les compagnies reprogramment les vols et repositionnent les avions et les équipages là où ils sont le plus nécessaires", a écrit le ministre américain des Transports, Sean Duffy, sur X.

Plus de 3.800 vols étaient annulés et plus de 2.100 retardés samedi matin aux États-Unis, et ces chiffres continuaient de grossir, selon le site spécialisé FlightAware.

Vendredi après-midi, le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA, a subitement interdit le décollage de tous les avions sur l'ensemble du territoire américain. C'est une panne de communication qui a provoqué cette mesure rarissime, qui a duré plus de quatre heures et provoqué l'annulation de plus de 9.000 vols vendredi.

A lire aussi : Reprise des vols aux États-Unis après une suspension rarissime de plusieurs heures

Pat Curlett, employé chez Ford en visite à New York, avait embarqué et était sur le point de décoller à destination de Detroit (nord) quand le trafic aérien a été soudainement suspendu.

"On était sur le tarmac et on ne pouvait pas revenir à une porte parce que d'autres avions les occupaient. On a probablement passé pas loin de trois heures sur le tarmac avant de débarquer. Et on campe ici depuis 18H00 hier soir", raconte samedi matin le sexagénaire à l'AFP, à l'aéroport LaGuardia de New York.

Voyageuse "fatiguée"

Si les autorités ont réautorisé les avions à décoller vendredi soir, la désorganisation des équipages et des appareils ne permet pas un retour immédiat à la normale.

Les files d'attente se sont donc allongées vendredi soir et samedi matin devant les comptoirs des compagnies aériennes dans les aéroports d'un pays immense, où voyager en avion est très commun.

Lisa Beraid, qui travaille dans une compagnie d'assurances, se dit samedi matin "fatiguée", même "épuisée" et "frustrée".

"Notre premier vol a été retardé. Puis il a été annulé. On nous en a réservé un autre qui devait décoller ce (samedi) matin. Et ce vol a été annulé. Maintenant, on ne part plus avant lundi", se désole-t-elle auprès de l'AFP à l'aéroport LaGuardia.

Demande de financement

Dès vendredi, les autorités ont exclu le fait qu'une cyberattaque soit à l'origine de l'incident, lors duquel les aiguilleurs du ciel ne pouvaient pas immédiatement voir où se trouvent les avions.

Le ministre des Transports Sean Duffy a mis en cause du "vieux matériel."

Il a aussi immédiatement rappelé sa demande au Congrès, bientôt contrôlé par les démocrates, de financer une rénovation du système de contrôle aérien.

Hasard du calendrier, c'est à la veille de cet incident que la Maison Blanche a demandé aux parlementaires d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser le système.

"Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards", a lancé Sean Duffy vendredi soir. "Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n'aurez pas ces pannes", a-t-il poursuivi, soulignant que certains équipements datent aujourd'hui des années 1960.

Donald Trump est jusque-là resté silencieux depuis que la panne de communication est survenue.

Les arrêts de tous les décollages comme vendredi sont rarissimes. Une telle décision avait été prise en 2023 à cause d'une panne informatique et, avant cela, lors des attentats du 11 septembre 2001.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Plus de 3.800 vols étaient annulés et plus de 2.100 retardés samedi matin aux États-Unis, selon FlightAware. - Vendredi, une panne de communication a provoqué une suspension rarissime de tous les décollages pendant plus de quatre heures, entraînant l'annulation de plus de 9.000 vols. - Le ministre des Transports Sean Duffy a mis en cause du « vieux matériel » et rappelé sa demande au Congrès de financer une rénovation du système de contrôle aérien.
Auteur: AFP
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