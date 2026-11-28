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Auteur: AFP

Pérou : Huit militaires tués dans le crash d'un hélicoptère en région cocalière

Huit militaires ont été tués et un autre blessé grièvement dans le crash d'un hélicoptère dans une région de culture de coca au Pérou, a indiqué vendredi le ministère de la Défense.

L'appareil participait à une mission de sauvetage d'une patrouille dans une vallée reculée du sud-est surnommée VRAEM, entre les rivières Apurimac, Ene et Mantaro, ont précisé les autorités. Les trois militaires secourus sont également décédés.

"Les opérations de recherche et de secours ont permis de localiser l'aéronef et les neuf militaires qui étaient à bord. Le commandant (...) Enzo Espinoza Roque, pilote et unique survivant, a été évacué vers Lima pour y recevoir un traitement médical spécialisé", a expliqué dans un communiqué le ministère de la Défense.

Cinq des victimes étaient des soldats de l'armée de l'air et trois de l'armée de terre.

L'hélicoptère avait été déployé pour secourir ces trois militaires dans la localité de Sanambamba, dans la région d'Ayacucho. La raison de cette mission demeure inconnue.

C'est la deuxième fois qu'un hélicoptère militaire MI-17 s'écrase cette année dans le pays. En février, les 15 passagers d'un autre appareil étaient morts dans un accident dans l'Arequipa (sud).

La VRAEM est la plus importante région productrice de coca du Pérou, lui-même parmi les premiers producteurs mondiaux de feuilles de coca et de cocaïne selon l'ONU. Narcotrafiquants et groupes issus de la guérilla du Sentier lumineux sévissent dans cette zone depuis des décennies.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Huit militaires ont été tués et un autre blessé grièvement dans le crash d'un hélicoptère dans une région de culture de coca au Pérou. - L'appareil participait à une mission de sauvetage d'une patrouille dans la vallée du VRAEM ; cinq victimes étaient de l'armée de l'air et trois de l'armée de terre. - C'est la deuxième fois qu'un hélicoptère militaire MI-17 s'écrase cette année dans le pays, après un accident en février dans l'Arequipa.