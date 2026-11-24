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Auteur: France24

Plus de 700 000 soldats russes morts en Ukraine : ce que l'on sait de cette nouvelle estimation

À partir d'une fuite de données de l'agence russe des statistiques, les médias indépendants Meduza et Mediazona estiment à plus de 700 000 le nombre de militaires russes morts depuis février 2022, selon une nouvelle enquête publiée lundi. France 24 fait le point sur ce que l'on sait.

C'est un bilan que le Kremlin s'emploie à tenir secret. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, plus de 700 000 militaires russes auraient été tués, selon une nouvelle estimation publiée par deux médias indépendants russes, lundi 23 novembre. Un chiffre qui ferait de cette guerre le conflit le plus meurtrier pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale.

De son côté, le ministère russe de la Défense n'a plus actualisé son bilan officiel de 5 937 morts depuis septembre 2022.

Les médias indépendants en exil Meduza et Mediazona, qui documentent depuis plusieurs années les pertes militaires russes, ont identifié au moins 490 334 décès, en exploitant des données de Rosstat, l'agence russe des statistiques.

Mais en tenant compte des militaires dont la mort n'a pas encore été enregistrée, notamment parmi les soldats portés disparus, ils estiment que le bilan réel dépasse les 700 000 morts, en forte hausse par rapport à leur précédente estimation publiée en mai de 352 000 morts.

Alors qu'aucune perspective de règlement diplomatique ne semble se dessiner, malgré les tentatives américaines de relancer les négociations, cette estimation donne une nouvelle mesure du coût humain de l'offensive menée par Moscou.

Des données inédites obtenues après une cyberattaque

Pour y parvenir, Meduza et Mediazona se sont appuyés sur une importante quantité de données obtenues par deux collectifs de hackers : les Cyber Partisans, liés à l'opposition biélorusse, et le groupe ukrainien Silent Crow.

Le 1er novembre, les deux groupes avaient annoncé avoir infiltré les systèmes informatiques de Rosstat. Ils affirmaient avoir dérobé quelque 23 téraoctets de données, comprenant notamment des documents internes, des statistiques démographiques et des informations sur les pertes militaires russes. Rosstat a reconnu avoir été victime d'une cyberattaque, mais a nié toute fuite de données sensibles.

Les hackers ont transmis une première série de documents aux journalistes le 8 novembre, puis des données complémentaires une semaine plus tard. L'ensemble comprend notamment près de 11,7 millions d'actes de décès issus des registres d'état civil russes, couvrant la période allant de janvier 2021 au 29 septembre 2026.

Les équipes de Meduza et Mediazona ont passé ces données au crible pour en vérifier l'authenticité et identifier les décès liés aux opérations militaires en Ukraine. Elles les ont notamment recoupées avec leurs propres listes nominatives de soldats tués, les registres de successions, des décisions de justice et d'autres statistiques publiées par Rosstat. Résultat : les documents contiennent des informations correspondant à plus de 95 % des militaires déjà identifiés par les journalistes.

Ce travail a permis d'établir un premier décompte d'au moins 490 334 militaires russes décédés et officiellement enregistrés. Un chiffre incomplet, précisent-ils : en Russie, les décès de militaires sont souvent déclarés avec plusieurs mois de retard, notamment lorsque les corps n'ont pas été retrouvés ou que les soldats sont officiellement portés disparus.

Une méthode qui prend en compte les disparus

Pour estimer les décès absents des registres officiels, les deux médias ont affiné leur méthode de calcul. Depuis 2023, Mediazona recense les avis de recherche publiés sur les réseaux sociaux par les proches de soldats disparus. Sa base compte plus de 160 000 personnes. Selon leur analyse, moins de 10 % d'entre elles auraient finalement été retrouvées vivantes.

En croisant ces données avec les registres officiels, les journalistes ont élaboré un modèle statistique prenant en compte les retards de déclaration et les militaires portés disparus. Selon leurs estimations, le nombre de soldats russes tués pourrait avoir atteint environ 530 000 à la fin de 2025 et plus de 700 000 à l'automne 2026.

Les auteurs soulignent toutefois que ces projections restent incertaines, particulièrement pour l'année 2026, dont les données sont encore incomplètes. Leurs tests montrent une marge d'erreur généralement inférieure à 5 %, mais pouvant atteindre 15 à 20 % pour certaines périodes. Ils indiquent avoir retenu les estimations les plus prudentes.

Des pertes loin d'être réparties uniformément sur le territoire russe

Le bilan de 700 000 morts dépasse largement celui des précédents conflits menés par Moscou. À titre de comparaison, environ 15 000 soldats soviétiques ont été tués pendant les neuf années de la guerre en Afghanistan (1979-1989), selon les chiffres officiels, rappelle le quotidien britannique The Guardian. Au cours de l'année la plus meurtrière de ce conflit, en 1984, l'armée soviétique avait perdu quelque 2 300 hommes.

En 2025, la guerre et ses conséquences sont par ailleurs devenue la première cause de mortalité chez les hommes russes de 18 à 34 ans. Elle représentait 65 % des décès chez les 18-24 ans et 59 % chez les 25-34 ans, selon le service russe de la BBC qui a également analysé ces données. Ses effets démographiques pourraient durablement peser sur un pays déjà confronté à une crise de la natalité et à une forte émigration depuis le début de la guerre.

Ces nouvelles données permettent aussi de comprendre que les pertes militaires sont loin d'être réparties uniformément sur le territoire russe. Selon l'analyse du Guardian, les huit régions russes les plus pauvres enregistrent un taux de mortalité militaire quatre fois supérieur à celui des huit régions les plus riches.

La région de Transbaïkalie, dans l'est de la Sibérie, présente le bilan le plus lourd : depuis le début de la guerre, 32 hommes âgés de 18 à 69 ans originaires de cette région sont morts pour 1 000 habitants, contre un seul pour 1 000 à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Le Guardian a par ailleurs identifié plus de 7 300 combattants étrangers présumés parmi les morts, sans compter les Ukrainiens. Plus des trois quarts seraient originaires d'anciennes républiques soviétiques ; les autres viendraient de 78 pays, notamment d'Asie centrale, d'Afrique et d'Amérique latine.

Une autre conséquence de la guerre apparaît dans ces données : les suicides au sein de l'armée russe. Selon un décompte du Guardian, 1 087 militaires ont été enregistrés comme morts par suicide depuis le début de l'invasion. Le quotidien a également identifié 885 décès par arme à feu classés comme de cause indéterminée en Ukraine ou dans les régions russes frontalières, certains pouvant dissimuler des suicides.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Meduza et Mediazona estiment à plus de 700 000 le nombre de militaires russes tués depuis février 2022, à partir de données de Rosstat obtenues après une cyberattaque revendiquée par les Cyber Partisans et Silent Crow. - Les journalistes ont identifié au moins 490 334 décès enregistrés, puis estimé le bilan réel en tenant compte des retards de déclaration et des soldats portés disparus. - Le ministère russe de la Défense n'a pas actualisé son bilan officiel de 5 937 morts depuis septembre 2022.