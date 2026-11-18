International

Auteur: 20minutes

Présidentielle 2027 : L’Unicef suspend la mission d’ambassadeur de Teddy Riner

L’Unicef France a indiqué mardi suspendre la mission d’ambassadeur de Teddy Riner après sa candidature à la présidentielle de 2027, au nom de sa neutralité politique

Après Saxo Bank, l’Unicef France suspend à son tour sa collaboration avec Teddy Riner depuis l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’association a annoncé mardi la suspension de sa mission d’ambassadeur, en invoquant la neutralité politique nécessaire à son action.

Le quintuple champion olympique, qui a annoncé sa candidature le 9 novembre, représentait l’organisation depuis plusieurs années. « Teddy Riner accompagne l’Unicef France depuis de nombreuses années en qualité d’ambassadeur et nous tenons à saluer et à remercier son engagement en faveur des droits de l’enfant », souligne l’association dans une déclaration. Elle ajoute que sa décision de se lancer en politique constitue un choix personnel qu’elle respecte et n’a pas vocation à commenter.

Indépendance et neutralité politique

L’Unicef France explique avoir pris cette mesure « conformément aux principes d’indépendance et de neutralité politique qui guident notre action », sans donner davantage de détails. L’association précise que « cette décision ne remet aucunement en cause notre reconnaissance pour son engagement à nos côtés et répond exclusivement à notre volonté de préserver la neutralité de notre organisation ».

Le 13 novembre, quatre jours après l’annonce de sa candidature, la banque danoise Saxo Bank avait déjà suspendu sa collaboration avec le judoka, « d’un commun accord » et « afin de respecter la réglementation applicable ». Ce partenariat avait été dévoilé mi-octobre : Teddy Riner figurait parmi un collectif de neuf athlètes choisis par l’établissement bancaire pour incarner sa campagne « Be Invested ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Unicef France suspend la mission d'ambassadeur de Teddy Riner après sa candidature à la présidentielle de 2027. - L'association invoque les principes d'indépendance et de neutralité politique guidant son action. - Le 13 novembre, Saxo Bank avait déjà suspendu sa collaboration avec le judoka, « d'un commun accord ».