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Auteur: Bernardin Patinvoh

Présidentielle de 2026 en France : Eric Zemmour réagit à la candidature de Teddy Riner

Éric Zemmour ne fait plus mystère de sa candidature pour la Présidentielle de 2027 en France. Le président du parti Reconquête sera bien dans les starting-blocks en avril prochain. Mais que pense t-il de la candidature du quintuple champion du monde de judo Teddy Riner?

C’est la question que les journalistes lui ont posé lors de son récent déplacement en Bourgogne, sur le marché de la Croix-Valmer.

Sa candidature « ne m’inspire rien »

Le polémiste d’extrême droite a répondu dans son style : « Je prends toutes les candidatures au sérieux. La (sienne) ne m’inspire rien. Je vais voir. Pour l’instant, il ne dit rien, donc il ne fait pas de propositions. On ne sait pas ce qu’il veut, on ne sait pas où il se situe politiquement. On va voir. Je ne peux pas vous dire mieux », a déclaré Eric Zemmour.

Il insiste toutefois sur le fait que le judoka « a le droit de se présenter » à la Présidentielle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Éric Zemmour a déclaré que la candidature de Teddy Riner « ne m'inspire rien ». - Il a affirmé qu'il ne sait pas ce que veut Teddy Riner ni où il se situe politiquement. - Il a souligné que le judoka « a le droit de se présenter » à la Présidentielle.