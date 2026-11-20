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Auteur: Bernadin PATINVOH

Présidentielle en France : Une députée noire affirme qu'elle ne parrainera pas Teddy Riner

Candidat à la Présidentielle d’avril 2027 en France, Teddy Riner, aura besoin des parrainages de 500 élus pour s'installer dans les starting-blocks. Un défi que le quintuple champion olympique de judo espère relever sans coup férir grâce à sa popularité.

Bien entendu, tous les élus ne sont pas acquis à sa cause. Béatrice Bellay, la députée PS de la Martinique a déclaré hier jeudi sur BFMTV qu’il n’aura pas son parrainage.

« Il a fait des déclarations qui sont aux antipodes de mes convictions »

Elle dit n’avoir pas été convaincue par les premiers déplacements et les déclarations du champion.

« Pour l’instant, il m’a tué debout. Il a fait des déclarations qui sont aux antipodes de mes convictions. J’ai (pas aimé) sa prise de parole sur l’économie, une espèce de méritocratie. Pour l’heure, et c’est malheureux d’ailleurs, on n’a pas encore vu ses éléments programmatiques véritables. A quelques mois d’une élection présidentielle, c’est fâcheux. Mais pour l’heure un certain nombre de ses déclarations le placent dans l’hémisphère droit. Mais il a dit: ni de gauche ni de droite. On a vu d’ailleurs à l’Assemblée, c’est plutôt de droite en général quand on dit ça » a déclaré l’élue, avant d’affirmer que le judoka n’aura pas son parrainage.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Teddy Riner, candidat à la présidentielle française d'avril 2027, a besoin de 500 parrainages d'élus. - Béatrice Bellay, députée PS de la Martinique, a déclaré sur BFMTV qu'elle ne parrainera pas Teddy Riner. - Elle critique ses déclarations sur l'économie et l'absence d'éléments programmatiques véritables.