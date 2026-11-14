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Auteur: AFP

Reprise des vols aux États-Unis après une suspension rarissime de plusieurs heures

Les vols aux États-Unis reprenaient samedi après plusieurs heures d'une suspension de tous les décollages en raison d'une importante panne de communication, mais les autorités ont indiqué qu'il "faudra(it) du temps" pour revenir à un fonctionnement normal.

L'interdiction de décollage, une mesure rarissime qui a provoqué l'annulation de 6.000 vols desservant le monde entier et affecté des centaines de milliers de passagers, a duré environ quatre heures et a été levée à 01h15 GMT samedi.

Les responsables de l'Administration de l'aviation civile américaine ont rouvert l'espace aérien "après avoir rétabli l'intégralité des fonctionnalités" des installations de contrôle du trafic aérien, a indiqué le ministre des Transports, Sean Duffy.

"Il nous faudra du temps pour reprendre un fonctionnement normal (...) Notre priorité absolue est votre sécurité, ainsi que celle de votre famille lorsque vous prenez l'avion", a-t-il ajouté.

La reprise du trafic ne signifie pas la fin de la pagaille dans les aéroports américains après cet événement qui a mis en lumière les besoins énormes d'investissement dans un secteur confronté à du matériel obsolète et des manques de main-d'œuvre, et a fait craindre un acte malveillant.

Les dernières interdictions nationales des décollages remontent à janvier 2023, à cause d'une panne informatique, et au 11 septembre 2001, lorsque les attentats à New York et Washington avaient paralysé le pays.

Il n'y a "pas de cyberattaque", ni "aucun lien" avec la panne majeure ayant touché jeudi Microsoft, a assuré le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, sans pour autant exclure à 100 % un sabotage.

- Reports en série -

Les autorités ont cloué tous les avions au sol par précaution, à la suite de problèmes de communication constatés vendredi à 15H36 (sur la côte est, soit 20H36 GMT) en raison de "vieux matériel", a expliqué Sean Duffy.

Les communications et les radars fonctionnaient seulement de manière "intermittente" dans plusieurs centres de contrôle aérien, et les aiguilleurs du ciel ne pouvaient "pas (...) voir immédiatement où se trouvent les avions", a-t-il ajouté.

Des atterrissages d'avions déjà dans les airs (plus de 3.500) ont pu être effectués en suivant les procédures prévues. Les compagnies doivent maintenant acheminer des centaines de milliers de passagers affectés, certains avions ayant été déroutés vers des aéroports non prévus.

À deux semaines des fêtes de Thanksgiving, marquées par des déplacements massifs, l'incident a plongé les aéroports du pays dans le chaos et l'incertitude durant des heures.

Tiara Johnson, une New-Yorkaise, s'est retrouvée bloquée à l'aéroport de LaGuardia alors que son avion pour Orlando, en Floride, où elle devait assister à un concert, ne cessait d'être retardé.

"Au départ il était prévu à 19h55. Puis il est passé à 20h30, 21h30. Maintenant il est à 22h30. Donc nous ne savons pas quand il va partir", soupire-t-elle, interrogée par l'AFP.

À l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, Elisabeth Kessebeh prenait son mal en patience, en rêvant de sa destination finale, Porto Rico : "Ils ne sont pas sûrs qu'on parte aujourd'hui".

À Las Vegas, l'aéroport Harry-Reid était rempli de passagers formant de longues files devant les comptoirs pour tenter d'obtenir des voitures de location.

"Nous étions déjà à bord de notre avion pour partir et on nous a dit de descendre", grogne Susan Sardina, bien décidée à trouver une autre solution pour rentrer en Californie, à environ une demi-journée de route de Las Vegas.

- Équipements obsolètes -

Les problèmes de trafic aérien aux États-Unis ne sont pas nouveaux tant au niveau de l'infrastructure que du manque de main-d'œuvre, amplifiés par la pandémie de Covid-19.

Cet incident intervient au lendemain de la demande adressée par la Maison Blanche au Congrès d'une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars de financements pour moderniser le système de contrôle aérien aux États-Unis.

Vendredi soir, M. Duffy en a profité pour appeler le Congrès à fournir les besoins de rénovations du système, dont certains équipements datent des années 1960, et fonctionnent parfois avec des lignes en cuivre ou des disquettes.

"Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards", a-t-il ajouté : "Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n'aurez pas ces pannes."

Deux pannes de communication avaient affecté au printemps 2025 les vols à Newark, l'un des trois grands aéroports desservant New York, du fait d'une coupure des télécommunications au centre de contrôle gérant les avions en approche et situé à Philadelphie, à 160 kilomètres plus au sud.

Et en septembre 2026, des centaines de vols ont été annulés sur la côte Est en raison de la rupture accidentelle d'une ligne de télécommunications.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une panne de communication a entraîné une suspension rarissime de tous les décollages aux États-Unis pendant environ quatre heures, provoquant l'annulation de 6.000 vols. - Le ministre des Transports Sean Duffy a indiqué qu'il faudrait du temps pour revenir à un fonctionnement normal, tout en assurant qu'il n'y avait pas de cyberattaque ni de lien avec la panne Microsoft. - L'incident a mis en lumière les besoins d'investissement dans un secteur confronté à du matériel obsolète et des manques de main-d'œuvre.