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Auteur: afrikmag

Russie-Ukraine : Un étudiant africain condamné à 5 ans de prison pour avoir tenté de rejoindre la guerre

Un étudiant zimbabwéen a été condamné à cinq ans de prison avec sursis en Afrique du Sud après avoir admis son intention de rejoindre les forces russes combattant en Ukraine.

Tafadzwa Wesley Sithole, 24 ans, étudiant de troisième année à l’Université d’Afrique, a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sud-africaine sur la réglementation de l’assistance militaire étrangère.

Il a comparu devant le tribunal de première instance de Kempton Park le mardi 24 novembre 2026. Le tribunal a suspendu intégralement sa peine de cinq ans de prison pendant cinq ans et a ordonné son expulsion vers le Zimbabwe. Il ne purgera pas sa peine immédiatement, à condition qu’il en respecte les conditions.

D’après les éléments présentés au tribunal, Sithole a postulé en ligne depuis le Zimbabwe pour s’engager dans l’armée russe. Il a ensuite été contacté par une personne qu’il a identifiée uniquement comme « Albina », qui lui aurait trouvé un logement à Kempton Park, à l’est de Johannesburg, et lui aurait fourni un billet d’avion pour la Russie.

Sithole est entré légalement en Afrique du Sud le 4 novembre. Il a été arrêté quatre jours plus tard à l’aéroport international OR Tambo alors qu’il s’apprêtait à embarquer. Il a reconnu avoir accepté de servir dans les forces armées russes contre rémunération, tout en sachant que le pays était en guerre contre l’Ukraine.

Cette affaire survient dans un contexte d’inquiétudes quant au recrutement de Zimbabwéens et d’autres ressortissants africains dans le conflit. Quatre autres Zimbabwéens, qui ont comparu aux côtés de Sithole, n’ont pas encore terminé leur procédure. Ils devraient comparaître de nouveau devant le tribunal de première instance de Kempton Park le 1er décembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un étudiant zimbabwéen, Tafadzwa Wesley Sithole, 24 ans, a été condamné à cinq ans de prison avec sursis en Afrique du Sud pour avoir tenté de rejoindre les forces russes combattant en Ukraine. - Il a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sud-africaine sur la réglementation de l'assistance militaire étrangère ; sa peine a été intégralement suspendue pendant cinq ans et son expulsion vers le Zimbabwe ordonnée. - Arrêté le 8 novembre à l'aéroport international OR Tambo alors qu'il s'apprêtait à embarquer, il a reconnu avoir accepté de servir dans les forces armées russes contre rémunération ; quatre autres Zimbabwéens doivent comparaître le 1er décembre 2026.