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Syrie: attentats à la bombe près de l'hôtel de Damas où Macron a passé la nuit (source de sécurité à l'AFP)

Auteur: AFP

il y a 1 jour 2237 Lectures 1 Commentaires | English
Syrie: attentats à la bombe près de l'hôtel de Damas où Macron a passé la nuit (source de sécurité à l'AFP)

Syrie: attentats à la bombe près de l'hôtel de Damas où Macron a passé la nuit (source de sécurité à l'AFP)

Deux attentats à la bombe se sont produits mardi matin à proximité de l'hôtel où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit, dans le centre de Damas, a indiqué une source de sécurité syrienne à l'AFP.

Le chef de l'Etat est sain et sauf et sa visite se poursuit, a précisé pour sa part la présidence française.

L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a détaillé la source de sécurité.

Le dirigeant français avait déjà quitté l'établissement pour se rendre au palais présidentiel, où il tient actuellement un entretien avec son homologue Ahmad al-Chareh, selon une équipe de l'AFP sur place.

Des journalistes de l'AFP ont vu des fenêtres du ministère du Tourisme, qui fait face au luxueux hôtel Four Seasons, brisées par les explosions.

Des forces de sécurité se sont déployées en force sur les lieux, vers lesquels ont convergé des ambulances, et interdisent l'accès aux journalistes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Deux attentats à la bombe ont eu lieu mardi matin près de l'hôtel Four Seasons à Damas, où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit. - Le président Macron est sain et sauf et sa visite se poursuit, selon la présidence française. - Les bombes étaient placées dans une benne à ordures et un véhicule, causant des dégâts au ministère du Tourisme voisin.
Auteur: AFP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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