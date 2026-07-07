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International

Syrie: double attentat à la bombe près de l'hôtel où Macron a passé la nuit, 18 blessés

Auteur: AFP

il y a 1 jour 3158 Lectures 2 Commentaires | English
Syrie: double attentat à la bombe près de l'hôtel où Macron a passé la nuit, 18 blessés

Syrie: double attentat à la bombe près de l'hôtel où Macron a passé la nuit, 18 blessés

Deux attentats à la bombe se sont produits mardi matin à proximité de l'hôtel où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit, dans le centre de Damas, faisant 18 blessés selon les autorités syriennes.

L'Elysée a assuré que le chef de l'Etat poursuivait normalement sa visite en Syrie.

Il avait quitté l'hôtel Four Seasons au moment où les deux explosions sont survenues. Et se trouvait en milieu de journée au palais présidentiel pour un entretien élargi des dirigeants français et syrien avec leur délégation, qui devait être suivi d'un tête-à-tête avec Ahmad al-Chareh, d'après la présidence française.

L'une des bombes "artisanales" était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule garé en bord de route, a précisé le ministère de l'Intérieur, faisant état de 18 blessés, dont quatre policiers.

"J'ai vu trois membres des forces de sécurité blessés étendus par terre", a relaté à l'AFP Houmam Hammoud, un cambiste témoin de la scène.

Selon une source du ministère de l'Intérieur, citée par l'agence officielle Sana, les forces de sécurité ont découvert les bombes qui ont explosé au moment où elles tentaient de les démanteler.

Les déflagrations n'ont pas été entendues depuis le cortège présidentiel, selon deux journalistes de l'AFP qui en faisaient partie.

D'autres journalistes de l'AFP ont vu des traces de sang sur le trottoir et des fragments métalliques, près de l'hôtel. En face, des fenêtres du ministère du Tourisme ont été brisées par les explosions.

Des forces de sécurité sont déployées en force sur les lieux et interdisent l'accès à la presse alors que des ambulances se sont dirigées vers les lieux.

Le président français s'était réuni plus tôt le matin avec des représentants de la société civile dans cet hôtel.

Ces derniers ont été emmenés par la sécurité de l'hôtel au garage par mesure de précaution après les deux explosions, a indiqué l'un des participants à l'AFP.

Emmanuel Macron était arrivé lundi soir en Syrie, la première visite d'un dirigeant d'une puissance occidentale dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamiste.

Lundi soir, il avait dîné avec le président syrien dans un restaurant du centre de Damas avant de se rendre avec lui à la célèbre mosquée des Omeyyades au cœur de la ville.

Sa visite est intervenue alors que dix personnes ont été tuées jeudi dans un attentat à la bombe contre un café du centre de Damas.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Double attentat à la bombe près de l'hôtel Four Seasons à Damas où Emmanuel Macron a passé la nuit, faisant 18 blessés dont quatre policiers. - Macron avait quitté l'hôtel au moment des explosions et poursuivait sa visite, avec un entretien prévu au palais présidentiel. - Les bombes "artisanales" ont explosé alors que les forces de sécurité tentaient de les démanteler, selon le ministère de l'Intérieur syrien.
Auteur: AFP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (2)

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  • image
    Xeme il y a 23 heures
    Le démarcheur d'Israël l'a échappé.
  • image
    Antikon il y a 23 heures
    C'est Israel qui met la pression sur Macron pour qu'il continue de criminaliser toute critique du génocide sioniste à Gaza.

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