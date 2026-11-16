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Auteur: Bernardin Patinvoh

Teddy Riner pion de la Macronie ? La réponse cash du candidat judoka

Teddy Riner était samedi dernier au Salon Made In France à Paris. Le candidat Judoka n’a pas échappé aux micros et caméras de la presse. On lui a notamment demandé s’il n’était pas un pion de la Macronie.

Sa réponse a été franche et sans détour : « Le regard du (président Macron sur ma candidature), ça fait plaisir, mais je ne viens pas parce que j’ai été adoubé. Je ne suis pas instrumentalisé, moi. Personne ne joue les marionnettes avec moi. Personne ne m’a donné l’autorisation, personne ne m’a dit : tu vas travailler pour moi ».

Cette clarification va sans doute dissiper les rumeurs sur son supposé parachutage par l’actuel locataire de l’Elysée.

Il faut dire, dans le même temps, que M. Macron apprécie Teddy Riner. Le judoka était notamment dans sa délégation lors de sa visite au Maroc en octobre 2024. Il l’a également reçu à plusieurs reprises.

« Quand on m’invite je réponds, parce que je représente aussi la France »

L’athlète en a d’ailleurs parlé samedi dernier lors de sa visite au Salon Made in France.

« Je suis quelqu’un qui respecte l'État. Le président de la République m’a remis des insignes que j’ai mérités, parce que j’ai travaillé dur à la sueur de mon front. Quand un président ou l’Etat vous invite quelque part, je pense que tout le monde ici, y serait allé à ma place, parce que à ce moment-là, je suis l’athlète, le sportif français que vous connaissez. Donc quand on m’invite je réponds, parce que je représente aussi la France », a déclaré le judoka de 37 ans.

« Personne ne m’a lancé, j’ai décidé en mon âme et conscience de me présenter »

Il martèle le fait que sa candidature n’a été aiguillonnée par aucun homme ou femme politique : « Personne ne m’a lancé, j’ai décidé en mon âme et conscience de me présenter. J’en ai discuté avec ma femme, avec mes parents, et c’est tout ».

Il dit venir dans cette campagne présidentielle avec ses propres convictions et rejette toute appartenance à une famille politique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Teddy Riner a répondu aux accusations de lien avec la Macronie au Salon Made In France à Paris. - Il affirme ne pas être instrumentalisé et avoir décidé seul de se présenter, après discussion avec sa femme et ses parents. - Il reconnaît que le président Macron apprécie sa candidature et l'a invité à plusieurs reprises, dont une visite au Maroc en octobre 2024.